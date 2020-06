طالب باكستاني يتسلق الجبال بحثا عن إشارة الإنترنت… فيديو

تسببت أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، في توقف الدراسة في غالبية دول العالم، لكن بعض المدارس والجامعات بدأت تبحث عن حلول بديلة بينها التعليم الإلكتروني.

ورغم أن التعليم الإلكتروني (أون لاين) يساهم في حماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19″، إلا أنه لا يمكن الوصول إليه إلا عبر شبكة الإنترنت، التي يجب أن تكون متوفرة وسريعة.

ويمثل هذا الأمر تحديا كبيرا للطلاب في المناطق النائية، التي لا يتوافر فيها تغطية تسمح لأجهزة الاتصالات بالتقاط إشارة الإنترنت، بحسب موقع هيئة الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله”، الذي أشار إلى أن أحد الطلاب الباكستانيين يتسلق الجبال كل يوم ليستطيع التقاط إشارة الإنترنت على حاسوبه المحمول.

How far would you go for attending classes? These students in Pakistan climb up a mountain for that, every day. pic.twitter.com/hGgGDaDKfq

— DW News (@dwnews) June 21, 2020