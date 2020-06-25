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خلافات بشأن رفع علم “قوس قزح” احتفالا بالمثلية على مبنى سفارات أمريكية… صور

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نشرت السفارات الأمريكية في بلدان مختلفة علم “قوس قزح” على مبانيها، وذلك احتفالا بشهر الفخر لدعم المثليين.

وأفيد في عام 2019، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منعت السفارات الأمريكية من نشر أعلام قوس قزح خلال الاحتفال بـ”شهر فخر المثليين”.

وتم التأكيد على أنه على الرغم من هذا التقييد، يمكن للبعثات الدبلوماسية تعليق الأعلام في أماكن أخرى، بما في ذلك داخل السفارات وعلى الجدران الخارجية.

ومع ذلك، ظهرت أعلام قوس قزح على مباني البعثات الدبلوماسية الأمريكية في العديد من البلدان، مثل روسيا وإسرائيل ولاتفيا وبولندا وكوريا الجنوبية وسويسرا وألمانيا وإيطاليا.

وأزالت بلدية القدس العلم يوم الثلاثاء الماضي من الجدار الخارجي لمبنى السفارة الأمريكية في العاصمة، بعد أن نبه عمدة يميني متطرف السلطات إلى حقيقة أن السفارة لم تطلب إذنًا رسميا بتعليقه.

كما أزالت السفارة الأمريكية في سيئول لافتة “حياة السود مهمة” وعلم قوس قزح لدعم حقوق المثليين، بعد أن اشتكى الرئيس دونالد ترامب وكبار قادة وزارة الخارجية من العروض، وفقًا لصحف أمريكية.

ويتم الاحتفال بشهر فخر المثليين سنويًا في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران. ويتم عقد نزهات وحفلات وندوات وحفلات موسيقية خلال المسيرات.

سبوتنيك

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