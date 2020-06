أزمة بيئية ناتجة عن احتفال جماهير ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.. فيديو

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور للساحات والشوارع التي احتفت بها جماهير ليفربول بعد فوز ناديهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 30 عاما من الحرمان.

وتظهر الصور الساحات مليئة بالنفايات والزجاجات البلاستيكية الفارغة وأكياس القمامة، ما دفع بلدية المدينة للقيام بحملة تنظيف واسعة بعد تلك الاحتفالات.

Our amazing cleansing team worked tirelessly throughout the night, into the early hours to clean up the Pier Head:

🔘6k clean up operation

🔘Staff on site from 12.30am and 17 staff deployed at peak

🔘25/30 volunteers assisted

🔘10 tons of waste collected

🔘3 wagon trips to tip pic.twitter.com/V3RapCcxt0

— Liverpool City Council (@lpoolcouncil) June 27, 2020