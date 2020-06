لاعب برشلونة يغادر النادي ليزامل رونالدو

أعلن نادي برشلونة الإسباني رحيل لاعبه أرثور ميلو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي مع نهاية الموسم الجاري.

وبحسب موقع برشلونة، يحصل النادي الإسباني على 72 مليون يورو إلى جانب 10 ملايين يورو أخرى كإضافات لإتمام الصفقة.

LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @arthurhromelo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020