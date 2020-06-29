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رياضية

لاعب برشلونة يغادر النادي ليزامل رونالدو

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أعلن نادي برشلونة الإسباني رحيل لاعبه أرثور ميلو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي مع نهاية الموسم الجاري.

وبحسب موقع برشلونة، يحصل النادي الإسباني على 72 مليون يورو إلى جانب 10 ملايين يورو أخرى كإضافات لإتمام الصفقة.

وأوضح برشلونة أن الاتفاق تم مع يوفنتوس على بقاء اللاعب مع الفريق الكتالوني حتى الانتهاء من جميع مباريات موسم 2019-2020، على أن يتم الانتقال بعدها.

ولعب أرثور مع برشلونة 72 مباراة في جميع المسابقات منذ عام 2018.

سبوتنيك

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