دجاجة مغامرة تهرب من منزل أصحابها لتعود بطريقة عجيبة… فيديو

هربت دجاجة من فناء منزل أصحابها في مدينة سان أنطونيو الأمريكية، بعد تسللها إلى سيارة سائق توصيل.

ويظهر في مقطع فيديو، تم التقاطه بواسطة كاميرات المراقبة الخاصة في المنزل، سائق توصيل البقالة الذي يسلم الحقائب، في الوقت الذي تصعد فيه دجاجة فضولية لفحص سيارة السائق بمرافقة دجاجتين أخريين.

Have you seen this chicken? Her name is 🎤 Reba (no relation to the singer). She hopped in the back of an Instacart driver's car and was accidentally taken to Costco near I-10 & UTSA. While there, she escaped & hasn't been seen since😅More on her story tonight at 5 on @News4SA. pic.twitter.com/t3gwuj89zh

— Morgan Burrell (@Morgan_Burrell) July 2, 2020