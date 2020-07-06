علامة مميزة تكشف إصابتك بالسكر: راقب يديك





يعاني مرضى السكري من النوع الثاني من انتقال الكثير من الجلوكوز (السكر) إلى مجرى الدم، ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إصابة الأعصاب في جميع أنحاء الجسم.

ويمكن الكشف عن المرض أحيانا عن طريق حالة تصيب اليدين.

ويحتاج مرض السكري من النوع الثاني إلى مراقبة دائمة، حيث يحدث الاعتلال العصبي السكري أحيانا عندما يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأعصاب حسب «سبوتنيك».

وبين موقع «مايو كلينيك»، أن الاعتلال العصبي الأحادي (المعروف أيضًا باسم الاعتلال العصبي البؤري) يشير إلى تلف عصب معين.

على سبيل المثال، عندما يفقد الشخص الإحساس بيديه (خدر اليدين) أو يشعر بالوخز فإن هذا علامة اعتلال الأعصاب وداء السكري من النوع 2 غير المنضبط.

وتشمل حالات اعتلال الأعصاب الأخرى ضعفا في اليدين، مما قد يتسبب في إسقاط الأشياء.

وأفاد مجتمع مرضى السكري العالمي أن الاعتلال العصبي قد يصيب ما يصل إلى 50% من مرضى السكري.

وأضافت “عيادة مايو”، أن اعتلال الأعصاب الأحادي يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في التركيز أو ضعف الرؤية، بالإضافة إلى الشعور بالوجع خلف عين واحدة.

علاوة على ذلك، قد يؤدي التأثير الجانبي لمرض السكري غير المنضبط إلى شلل في جانب واحد من وجهك (شلل بيل).

المصري اليوم

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