“زين” تنضم إلى قادة الأعمال في قائمة “The Valuable 500”

أعلنت مجموعة زين عن انضمامها إلى قائمة “The Valuable 500″، وهي مبادرة دولية تسعى إلى إبراز قيمة الأشخاص الذين يعانون من العجز، والعمل على احتواء ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أولويات إدارات المؤسسات والشركات حول العالم.

وأوضحت زين التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن هذه المبادرة تهدف إلى توحيد جهود 500 من قادة الأعمال الذين يمثلون الشركات العالمية ليكونوا قدوة في قيادة التغيير الاجتماعي من خلال تسليط الضوء على أصحاب الاحتياجات الخاصة، وإبراز كيف يمثلون قطاعا مهما في المجتمع.

وذكرت المجموعة في بيان صحافي أنها أول شركة تنضم إلى هذه المبادرة في دول مجلس التعاون إلى جانب 285 شركة ومؤسسة عالمية أخرى، منها : Coca Cola European Partners ، Citi Group ، Microsoft ، Omnicom Group ، Virgin ، Shell ، وSKY على سبيل المثال، وتؤسس هذه المبادرة التي أطلقتها رائدة الأعمال الاجتماعية كارولين كاسي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إلى حركة عالمية تسعى لاحتواء الشركات لأصحاب الاحتياجات الخاصة في كافة أسواق العالم.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي ” إن أولوياتنا في مجالات الاستدامة تركز على أن يكون لدينا بيئة أعمال تمتاز بالتنوع والاشتمال، لذلك حرصنا على وضع هذا التوجه على جدول أعمال مجلس الإدارة، فمن خلال مبادرتنا WE ABLE نستهدف دمج أصحاب الاحتياجات الخاصة في مجالات أعمالنا، وتعزيز جهودنا في تحقيق المساواة الشاملة كي يصبحوا جزءا من قوة العمل بحلول العام 2022″.

وأضاف قائلا “نلتزم في مجموعة زين بتعزيز ثقافة الاشتمال لدينا، ونتطلع إلى التعاون مع مبادرة (The Valuable 500) حتى نتشارك في وجهات النظر والأفكار التي تساعد على دمج أصحاب الاحتياجات الخاصة كقوة عاملة، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى نشر ثقافة عمل أكثر إيجابية”.

وأوضح الخرافي قائلا “كان الإعلان عن ( The Valuable 500 ) في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لحظة تاريخية، حيث وضعت هذه المبادرة أصحاب الاحتياجات الخاصة على مسرح الفعاليات العالمية لأول مرة، فهناك أكثر من مليار شخص يعانون من شكل من أشكال العجز، هذا في الوقت الذي تشير فيه التقارير الدولية إلى أن حجم الإنفاق للأشخاص الذي يعانون من أشكال العجز مع مجتمعات أصدقائهم وعائلاتهم يصل إلى نحو 8 تريليونات دولار سنويا، وهي قوة لا يجب تجاهلها”.

الجدير بالذكر أن العالم يشهد حالياً مستويات أفضل من الوعي اتجاه أصحاب الاحتياجات الخاصة، حيث تشجع اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص الذين يعانون من عجز على عمليات الاحتواء والدمج الكامل في المجتمع، ويأتي ذلك بالتزامن مع تزايد الاهتمام بالتنمية الدولية في التعامل مع هذه الحقوق، هذا في الوقت الذي كشفت فيه التقارير الدولية التي تناولت اقتصاديات الإعاقة العالمية أن 4% من الشركات تركز على تقديم عروض شاملة لأصحاب الاحتياجات الخاصة.

من ناحيتها قالت كارولين كيسي مؤسسة ( The Valuable 500 ) ” لقد وجدنا استجابة رائعة من شركات الاتصالات العالمية اتجاه هذه المبادرة الإنسانية، حيث بات العديد منها يضع مسألة دمج أصحاب الاحتياجات الخاصة على جدول أعمال مجالس إدارتها “.

وأضافت كيسي ” يسعدنا أن تنضم إلينا مجموعة زين كأول شركة في مجلس التعاون، فمن الرائع أن تنضم إلينا واحدة من أكبر المؤسسات في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي أبدت تعهدات اتجاه دمج واحتواء أصحاب الاحتياجات الخاصة في العمل”.

وتابعت بقولها ” أثبتت صناعة الاتصالات أنها من القطاعات الحيوية التي عززت من قدرة الجميع على البقاء على اتصال دائم، خصوصا خلال فترة الإغلاق التي شهدها العالم بسبب جائحة كوفيد-19، فمن الضروري أن تكون هذه الخدمات متاحة للجميع في ظل هذه الظروف الصعبة”.

الجدير بالذكر أن مجموعة زين من المؤسسات التي تبنت مبادرات موجهة لأصحاب احتياجات الخاصة، وذلك من خلال مبادرة WE ABLE التي تستهدف دمج أصحاب الاحتياجات الخاصة كي يصبحوا جزءا من قوة عملها بحلول العام 2022، وأظهرت مجموعة زين التزامها في مجالات التنوع والاشتمال بتوفير إطار عمل إرشادي لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمهم إلى جميع أوجه سياسات وثقافة منظومة العمل.

وتعمل المجموعة على زيادة عدد الموظفين من ذوي الإعاقة في جميع عملياتها، كما تحرص على ضمان أن تشملهم جميع برامج التدريب ، وأن تعمل التقنيات المساعدة على زيادة ضمان إمكانية الوصول إلى الأماكن والمواقع، وفتح المجال للمزيد من أصحاب الاحتياجات الخاصة للانضمام إلى قوة العمل.

وتكرس زين استراتيجيتها الرقمية للعمل باستمرار على دعم المبادرات المهتمة بدفع جهود التنمية الشاملة التي تؤدي إلى النمو الاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التي تحث على عدم ترك أي أحد في الخلف، وبصفتها عضوا في مبادرة ( The Valuable 500)، فإن مجموعة زين تبدي التزاما بتضمين احتواء أصحاب الاحتياجات الخاصة على جدول أعمال مجلس الإدارة، وتفعيل قنوات التواصل لمشاركة التزاماتها مع مبادرة ( The Valuable 500) داخليا وخارجيا، وتأكيد مشاركاتها في المعلومات وتبادل الخبرات مع مجتمع ( The Valuable 500 ).

