تحديد أول الهابطين من الدوري الإنجليزي بشكل رسمي.. فيديو

أصبح نورويتش سيتي أول الهابطين من الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب الخسارة برباعية نظيفة أمام وست هام يونايتد في الجولة 35 من المسابقة.

سجل الإنجليزي ميشيل أنطونيو لاعب وست هام أهداف المباراة الأربعة الدقائق 11 و46 و54 و74.

وتوقف رصيد نورويتش عند 21 نقطة في مؤخرة جدول ترتيب الدوري قبل نهايته بثلاث جولات.

