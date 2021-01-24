الشرطة تنفذ حملات ضخمة لكبح المجرمين ودك أوكار الجريمة بالخرطوم





شهد الفريق شرطة حقوقي ياسر عبد الرحمن فضل المولي مدير شرطة ولاية الخرطوم بحضور اللواء شرطة حقوقي يوسف الحسن مدير دائرة الشئون العامة واللواء شرطة حقوقي عبد الرؤوف الضو مدير دائرة الجنايات صباح اليوم السبت بساحة الحرية بالخرطوم، انطلاق الوثبة رقم (18) من حملات البرق الخاطف بمحليتي الخرطوم وجبل الأولياء بمشاركة مدراء الطوارئ والعمليات والتقانة.

وبدأت الحملة من نقطة التجمع بساحة الحرية في متحركين بمشاركة عدد (170) ضابطا وعدد (1100) من ضباط الصف والجنود وعدد (220) دورية أمنية ومركبة شرطة وآليات مختلفة من المحليتين بجانب المدراء التنفيذيين ومشاركة القوات المسلحة.

حيث خاطب الحملة مدير شرطة ولاية الخرطوم ممتدحا جهود منسوبي شرطة الولاية بكل المحليات في مواصلة العمل لكبح جماح المجرمين ودك أوكار الجريمة مبديا عزمه على توفير الأمن والطمأنينة للمواطن في هذة الظروف الأمنية.

واكد الفريق ياسر ان شرطة ولاية الخرطوم على عهدها ووعدها وجاهزيتها للاضطلاع بدورها في حفظ الحقوق وحماية الممتلكات العامة والخاصة والانحياز للمواطن وتوفير الحماية له وقد أصدر توجيهاته بعدم التهاون في إزالة المخالفات والحرص على تنفيذ القانون.

كما دعا سيادته إلى التحلي بالهمة العالية في العمل بمعاونة شركاء الجانب الأمني وتنفيذ القانون، مبينا أن الحملة تم الإعداد النوعي والجيد لها، مؤكدا أن هذه الحملات النوعية ستستمر وبقوه لبتر مظاهر التفلت والترويع.

ودعا مدير شرطه ولاية الخرطوم المواطنين الكرام عدم الالتفات للروايات الاسفيرية المصاغة لأغراض محددة وتحري المصداقية عن طريق تلقي المعلومات من المصادر الموثوقة، وأكد قدرة قوات الشرطة على السيطرة علي مجمل المشهد الأمني.

صحيفة السوداني