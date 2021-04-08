وفاة السيدة سهير شريف في السودان





بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة شؤون الإنصار بالمملكة المتحدة وآيرلندا

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

صدق الله العظيم

بمزيد من الحزن والاسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره

تنعي هيئة شؤون الانصار بالمملكة المتحدة وايرلندا

الحبيبه عضوة مجلس شورى الهيئة

السيدة سهير شريف

التي وافتها المنية في السودان

نسأل الله ان يتغمدها برحمته وينزلها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا وان يلهمّنا وأسرتها و احبائها الصبر الجميل وحسن العزاء.

إِنَّا لِلَّهِ وَإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون

هيئة شوؤن الأنصار بالمملكة المتحدة وايرلندا