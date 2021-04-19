هل تشعر بالجوع حتى بعد الإفطار في رمضان؟.. إليك السبب والحل





من الطبيعي أن تشعر بالجوع قبل موعد الإفطار في كل يوم من شهر رمضان، لكن هل جربت هذا الأمر بعد تناول الطعام؟

مصراوي يستعرض سبب الشعور بالجوع حتى بعد الإفطار في رمضان، وفقا لموقع medicalxpress.

كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاضات كبيرة في مستويات السكر في الدم، بعد عدة ساعات من تناول الطعام، ينتهي بهم الأمر بالشعور بالجوع واستهلاك مئات السعرات الحرارية خلال اليوم أكثر من غيرهم.

هذه الدراسة نُشرت في مجلة Nature Metabolism ، من PREDICT ، وهو أكبر برنامج بحث غذائي مستمر في العالم يبحث في الاستجابات للطعام في أماكن الحياة الواقعية، وفريق البحث من King’s College London ، وشركة العلوم الصحية ZOE (بما في ذلك علماء من كلية الطب بجامعة هارفارد، وكلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، ومستشفى ماساتشوستس العام، وجامعة نوتنجهام، وجامعة ليدز، وجامعة لوند في السويد)

ووجدت الدراسة أيضا سبب معاناة بعض الأشخاص لفقدان الوزن، حتى في الأنظمة الغذائية التي يتم التحكم في السعرات الحرارية فيها، وتسليط الضوء على أهمية فهم الشخصية التمثيل الغذائي عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي والصحة.

وجمع فريق البحث بيانات مفصلة حول استجابات نسبة السكر في الدم وغيرها من المؤشرات الصحية من 1070 شخصًا بعد تناول وجبات إفطار معيارية ووجبات مختارة بحرية على مدار أسبوعين، مما أضاف ما يصل إلى أكثر من 8 آلاف وجبة إفطار و 70 ألف وجبة إجمالاً.

استندت وجبات الإفطار إلى الكربوهيدرات والبروتين والدهون والألياف، وأجرى المشاركون أيضًا اختبار استجابة سكر الدم أثناء الصيام، لقياس مدى جودة معالجة الجسم للسكر.

ارتدى المشاركون أجهزة مراقبة مستمرة للجلوكوز (CGMs) لقياس مستويات السكر في الدم طوال مدة الدراسة، بالإضافة إلى جهاز يمكن ارتداؤه لمراقبة النشاط والنوم، كما سجلوا مستويات من الجوع واليقظة باستخدام تطبيق على الهاتف، إلى جانب متى وما أكلوا بالضبط على مدار اليوم.

ركزت الدراسات السابقة التي تبحث في نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام على الطريقة التي ترتفع بها المستويات وتنخفض في أول ساعتين بعد الوجبة، والمعروفة باسم ذروة سكر الدم، ومع ذلك، بعد تحليل البيانات ، لاحظ فريق البحث أن بعض الأشخاص عانوا من “انخفاضات كبيرة في السكر” بعد 2-4 ساعات من هذه الذروة الأولية، حيث انخفضت مستويات السكر في الدم بسرعة.

كان البعض لديهم زيادة في الجوع بنسبة 9٪، وكانوا ينتظرون أقل من نصف ساعة، في المتوسط، قبل تناول الوجبة التالية.

وقالت الدكتورة سارة بيري من كينجز كوليدج لندن: “منذ فترة طويلة يشتبه في أن مستويات السكر في الدم تلعب دورًا مهمًا في السيطرة على الجوع، لكن نتائج الدراسات السابقة لم تكن حاسمة، لقد أظهرنا الآن أن انخفاض السكر هو مؤشر أفضل للتنبؤ من الجوع وتناول السعرات الحرارية اللاحق عن الاستجابة الأولية لسكر الدم بعد تناول الطعام، مما يغير طريقة تفكيرنا في العلاقة بين مستويات السكر في الدم والطعام الذي نتناوله “.

وقالت البروفيسور آنا فالديز من كلية الطب بجامعة نوتنجهام، التي قادت فريق الدراسة: “كثير من الناس يكافحون لفقدان الوزن والحفاظ عليه، وفقط بضع مئات من السعرات الحرارية الزائدة كل يوم يمكن أن تضيف ما يصل إلى عدة أرطال من زيادة الوزن على مدى عام، اكتشافنا أن حجم السكر ينخفض بعد تناول الطعام له تأثير كبير على الجوع والشهية لديه إمكانات كبيرة لمساعدة الناس على فهم والتحكم في وزنهم وصحتهم على المدى الطويل”.

كشفت مقارنة ما يحدث عندما يتناول المشاركون نفس وجبات الاختبار عن وجود اختلافات كبيرة في استجابات سكر الدم بين الأشخاص، لم يجد الباحثون أيضًا أي ارتباط بين العمر أو وزن الجسم أو مؤشر كتلة الجسم، على الرغم من أن الذكور لديهم انخفاضات أكبر قليلاً من الإناث في المتوسط.

يمكن أن يساعد اختيار الأطعمة التي تعمل جنبًا إلى جنب مع بيولوجيتك الفريدة الناس على الشعور بالشبع لفترة أطول وتناول كميات أقل بشكل عام.

يلاحظ المؤلف الرئيسي للدراسة، باتريك وايت: “دراستنا تمهد الطريق لإرشادات شخصية قائمة على البيانات لأولئك الذين يسعون لإدارة جوعهم وتناول السعرات الحرارية بطريقة تعمل مع أجسامهم وليس ضدها”.

الحل

للتغلب على الشعور بالجوع بعد الإفطار يجب عليك:

– تناول العصائر الطبيعية وتحليتها بعدد قليل من ملاعق السكر أو بدون.

– عدم الإفراط في تناول الأطعمة ذات نسب السكر العالية، فمثلًا يفضل تناول من 3 إلى 5 ثمرات من البلح والتين.

– ترك وقت كاف بين الإفطار بأطعمة أو مشروبات خفيفة، ثم تناول الطعام، حتى نمهد للمعدة أن هناك أطعمة ستتناولها بعد 15 ساعة من الصوم.

الامارت نيوز