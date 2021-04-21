للمدخنين.. هذا ما تفعله سيجارة بعد الإفطار بصحتك





يرى بعض المدخنين أنه لا ضرر من شرب السجائر بعد الإفطار في رمضان، بل يعتقدون أنها تساعد على هضم الطعام، خاصةً إذا تم تدخينها أثناء احتساء الشاي.وهذا غير صحيح، لأن بعض الدراسات أثبتت أن تدخين سيجارة واحدة بعد الأكل مباشرة، يعادل تدخين 10 سجائر دفعة واحدة، وهو ما يهدد الصحة العامة بالعديد من الأضرار، يستعرضها “الكونسلتو” في التقرير التالي، وفقًا لموقعي “Medical newys today” و”NCBI”.أضرار التدخين بعد الإفطار- يزيد من فرص الإصابة بالاضطرابات الهضمية المزعجة، مثل عسر الهضم والإمساك والانتفاخ والغازات.- يمنع الجسم من امتصاص العناصر الغذائية المتوفرة في الأطعمة.

– في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن التدخين بعد تناول الطعام يسبب الإصابة بمرض كرون، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية المزمنة التي تصيب الأمعاء بالتهابات شديدة، قد تتطور إلى أورام خبيثة، إذا لم يتم علاجها.

– يؤدي إلى الإصابة بالحموضة، التي قد تتفاقم إلى حد ارتجاع المريء، نتيجة لارتداء حمض المعدة في اتجاه الحلق، مما يؤدي إلى الشعور بصعوبة البلع وحرقة الصدر والغثيان.- توصلت بعض الأبحاث إلى أن التدخين بعد تناول الأطعمة الدسمة يسبب الإصابة بحصوات المرارة، التي يتراوح حجمها ما بين حبات الرمل وكرة الجولف، وتشمل أعراضها “الغثيان والقيء وألم في الجزء العلوي من البطن واليرقان”.اقرأ أيضًا: للمدخنين.. هذا ما يحدث بجسمك عند شرب الشاي مع السجائرطرق الإقلاع عن التدخين في رمضان- الاعتماد على بدائل النيكوتين المتوفرة في الصيدليات.- شرب كميات وفيرة من الماء بين الإفطار والسحور، نظرًا لقدرتها على تخفيف أعراض انسحاب النيكوتين من الجسم، مثل الصداع والإمساك.- احتساء المشروبات التي تقلل من الرغبة في التدخين، مثل عصير البرتقال والشاي الأخضر.- تناول كوب من الحليب عند السحور، لأنه يجعل مذاق السجائر سيئًا بالفم، مما يساعد على النفور منها، بحسب إحدى الدراسات.- إلهاء العقل عن التدخين بممارسة الهوايات المفضلة، مثل القراءة أو الكتابة أو الرسم.- ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي.- استبدال السجائر بتناول التسالي الرمضانية، مثل المكسرات والفواكه المجففة.

مصراوي