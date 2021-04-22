إفادات جديدة حول مقتل ادريس ديبي





♦️إفادات جديدة حول مقتل ديبي♦️

إدريس ديبي اصيب في رجله اصابه غير بليغة تم اخلاؤه من موقع الحدث بعد مقتل احد حراسه بمروحية عسكرية الي أنجمينا.

الإصابة في ذاتها لم تكن تشكل خطر علي حياته وكان بحالة جيدة بعد ان تم إسعافه.

الرجل كان يعاني من مرضي السكري وضغط الدم وقد بلغ من العمر عتيا. اصيب لا حقاً بسكتة قلبية مفاجئة أدت الي وفاته بعد ان فشل الأطباء في إنقاذه.

المؤكد أن الوفاة لم تكن بالامس. تم الإعلان بالامس بعد ان رتب المشهد الداخلي.

سيشيع يوم الجمعة القادم في ساحة الامة بانجمينا ومن المرجح ان يدفن في مسقط رأسه بام جرس علي الحدود السودانية.

الصور والفيديوهات التي يتم تداولها لا علاقة لها بمقتل ديبي.

#المصدر شاهد من موقع الحدث.

بقلم

Alrabea Abd