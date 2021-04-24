الي لجنة إزالة التمكين.. إلى متي سينتصر الكيزان عليكم وإلى متي ستقتلون روحنا المعنوية





الي لجنة إزالة التمكين.. لجنتنا التي نتفاخر بها.. لاتقتلي نفسك بسوءات الفاعلين.. قدمي لنا العمل الذي يساعدنا على الدعم لا على الشماته.. إلى متي سينتصر الكيزان عليكم وإلى متي ستقتلون روحنا المعنويه كل يوم وأنتم تقومون بهذا الفعل الصبياني..

حوار بذات اليوم قد دار

سؤال وجواب

س/ وكيل النيابه… ماهو سبب إعتقال هؤلاء النساء؟؟

ج/المتحري… السبب هو مشاركتهم في إفطار بساحة الحريه

س/وكيل النيابه… وهل هنالك سبب آخر؟؟

ج/المتحري.. لايوجد سبب آخر!!

س/وكيل النيابه…وهل المشاركه بالافطارات صارت جريمه؟؟

ج/المتحري.. البلاغ مفتوح عبر لجنة إزالة التمكين ياولانا!!!

س/ وكيل النيابه… من هو الشاكي؟؟

ج/وكيل عريف الطاهر محمد عثمان خضر!!

س/ وكيل النيابه… أين هو الشاكي؟؟

ج/لايوجد بالمقسم!!

وكيل النيابه.. دا كلام فارغ إنتو رجال شرطه وعندكم مواد معروفه ومحدده بالله ماتتجاوزوها نهائي!!

المتواجدين.. تمام يامولانا!!

تم التصديق بالضمانه العاديه…

هذه اضابير الواقعه بالتدقيق.. حوار لم يستمر لمدة عشره دقائق فقط

Tibyana Tawfeg