مع قانون الأمن الجديد عادي ممكن تلاقي زول زي البوشي تاني جوة الرج، وكمية من الشيوعيين والقحاتة





و الله الصراحة بعد اشوف جقلبة بعض القحاتة والإكس قحاتة من قانون الأمن الجديد، بجيني إحساس غريب كدا سرور مخلوط بي شماتة، إحساس لذيذ و لكنه محرَّم في نفس الوقت ولا تستطيع الاستمتاع به.

قبل فترة فكرت: عادي ممكن في يوم تدخل المعتقل و يدخل معاك واحد من النشطا البفتكرو انو السلطة دي سلطة ثورة و حقتهم. الزول دا حقو تقطع فيهو بونية اول ما تلقاهو قدامك، و بعدها ح تفكوها ضحكة انتو الاتنين و بعدها بكية.

البوشي الكلب كنا سوا في معتقل الأمن السياسي في 2011، و كان بقول لي بكلام بين الجد و الهزل انا ما بثق فيك انت كإسلامي مؤتمر شعبي ممكن ترجعو السلطة و تدخلونا المعتقلات تاني. و طبعا حصلت حاجة قريبة من كدا. حزب المؤتمر الشعبي فعلا رجع السلطة بعد تلاتة اربعة سنوات، و البوشي دخل المعتقل تاني و يمكن أكتر من مرة و الشعبي كان مشارك.

قبل ما أجي السودان المرة الأخيرة شهر 11 الفات. كنت بتكلم مع البوشي في اتصال و بسال فيني اها جاي متين و الساعة كم. اتوماتيكلي طبعا الحس الأمني بتاعي اشتغل و أبيت عديل اديهو اجابة محددة . فقال لي يا **** انت قايلني داير اعتقلك ولا شنو ؟ اتحرجت شوية كدا طبعا و قلت ليهو لا لا ياخ عارفك طبعا.

بعد شوية بي هظار طبعا البوشي قال لي يا تجيب لي هدية يا ح تلقا التاتشرات قدامك. ما معناه ح نخمشك من المطار.

البوشي طبعا كان مناضل ضد نظام البشير لكنه زول ما ديمقراطي إطلاقا و ممكن يعتقل خصومه عادي جدا و عمل حملة كبيرة و دعا و ما زال يدعو لاعتقال اي كوز باعتبار انو الكوز لا يؤمن بالديمقراطية. و حملته لاعتقال انس عمر مشهورة. و الراجل دا بعرفني معرفة شخصية جدا جدا و بيننا صداقة قديمة لكن عادي ممكن يعمل سكرين شوت لي بوست انا كاتبه و يقول قال “الكوز حليم عباس” وووو. و مرات بنقل الكلام و يقول كتب حليم الكوز ( ثم لكنه كوز رغم انه اتربئ حجر الكيزان لكن تاب) على حسب الموجة يعني.

طبعا في نشطا كتار كنا بنعرفعم معرفة شخصية و بعضهم كانوا اصدقاء لكن بعد الثورة بتجي لحظة و يقول ليك يا كوز، و اي كوز ندوسه دوس. في واحد كدا مرة كتب بوست طويل عريض عن حليم عباس باعتبار انه كوز جهلول لاعق بوست العسكر. الزول دا كان من الناس البحنسونا يقولوا لينا عليكم الله ما تطلعوا من الشعبي و تخلوه لي ناس هشام شمس الأصوليين ديل، يعني زول بعرفك فترة طويلة و نقاشات و قعدات و شايف فيك خير من منظوره الخاص. طبعا وقفت مدة طويلة في البوست حق الراجل المليان اساءات دا. ما قدرت اعلق عليهو لانه كان الغى الصداقة، و قررت انه أتفه من ان اني اكتب بوست كامل في صفحتي عشان ارد عليه و هو كشخص لا يسوى شيء يذكر و اعتبرته زول بتاع نفسيات.

المهم. مع قانون الأمن الجديد دا عادي ممكن تلاقي زول زي البوشي تاني جوة الرج، و كمية من الشيوعيين و القحاتة عموما.

نتمنى انو الدراما دي ما تحصل طبعا، و نمشي للاحسن. و نتمنى انو القانون دا يكون خلعة كدا تعيد للقحاتة و النشطا المواهيم صوابهم و ان لا يكون الوقت قد تأخر.

حليم عباس