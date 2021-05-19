مآكلين شاربين!





ما هو (الهوان) إن لم يكن هو ما يقوم به أفراد (لجنة المخلوع الأمنية)، التي لا زالت تستبيح أرواح أبنائنا بهذه الصورة (السهلة) في كل موكب يخرجون فيه للتعبير عن عن ثورتهم السلمية، ثم في كل مرة وبعد أن يردي رصاصهم من يردي، يشنف آذاننا أفراد هذه اللجنة الكيزانية بتكوينهم للجنة تحقيق، ثم ينتهي العزاء بإنتهاء مراسم (دفن القضية)!!

أليس هو الهوان نفسه والذل و(الحقارة)، أن يخرج الشباب في ذكرى أبشع مجزرة تعرضوا لها قبل عامين لا زال الجناة القتلة فيها يتمتعون بكامل الحرية، أحياء يرزقون بل يعتلون أرقى المناصب ثم يكون القتل من نصيبهم (تااااني) وبنفس (السلاح)، وفي (ذات المكان) ومن تدبير (العصابة ذااااتا)؟ إنه لعمري الهوان عينه وعدم الخوف من(الحساب).

ويفاجأ الشعب بما حدث في الذكرى الثانية لمجزرة القيادة (29 رمضان الموافق 12/5/2021) من قتل واستشهاد شهيدين ويحسب القوم (ناس حدس ما حدس) بأنهم سوف يقومون بإتباع ذات الطريق من (اللولوة) و(الدغمسة)، وإتباع ذات الخطوات التي أفضت إلى (تجميد) و(إذابة) وإمتصاص ما حدث في مجزرة القيادة قبل عامين، وبدلا من الكشف عن هذه الجهة (داخل الجيش) التي تضمر لهذا الشعب وهؤلاء الشباب كل هذا (الغل) وهذه الكراهية، وتقوم باغتيالهم غيرعابئة، تبدأ اللجنة الأمنية بل يبدأ (ذات القتلة) تاااني في ذات (الدغمسة)، والطريق المؤدي (كما يعتقدون) إلى محو آثار الجريمة وإفلات مرتكبيها وبنفس (السيناريو)!!

والناس ينتظرون أن تخرج لهم (المؤسسة العسكرية) في مؤتمر صحافي، توضح فيه بدقة (وبالأسماء والرتب) الجهة التي خططت ونفذت عملية اغتيال الشهيدين، إذا بالتلفزيون القومي يعلن بأن النيابة العامة قد تم تسليمها المتهمين بقتل الشهيدين، وكانت المفاجأة التي توضح بجلاء تام (بداية الدغمسة) بأن (السبعة) متهمين الذين إتهموا (بالقتل) هم جنود أي (أفراد دون رتب) وليس من بينهم ضابط واحد (ولا حتى صول او رقيب).

فاللجنة الأمنية الكيزانية (عاوزة تقنعنا) بأن هؤلاء السبعة جنود (براهم كده)، ودون أن يكون هنالك تنسيق بينهم قد تصرفوا من تلقاء أنفسهم (وهفت ليهم) يفتحوا نار في أبناء هذا الشعب (واليموت يموت)، ويعني أيه لما (الجيش يقتل شعبو يعني؟)

والله هذا هو الهوان نفسه، الذي يجعلنا نتساءل (من الذي يفكر لهذه اللجنة الأمنية؟) ولماذا هي (مالية أيدا كده؟) ومتيقنة من إنو (عمايلا دي) سوف تمر على هذا الشعب مرور الكرام، وأن مثل هذا (الخبث) والعداء لدرجة القتل (الطواااالي ده) سوف تستمر إلى ما لا نهاية دون كابح أو رادع ؟

تخطئ اللجنة الأمنية الكيزانية ومن يقف خلفها، ومن يخطط لها إن اعتقدت بأن هذا الشعب (لحمو حلو)، وأن أرواح أبنائه قد أضحى إزهاقها بمثل هذه السهولة ؟ كيف لجنود أن يتحصلوا على ذخائر في مثل هذا اليوم؟ ثم يطلقون نيرانها (دون أوامر) أو تعليمات من (أعلى)؟ (جنوا يعني وللا شنو؟) أيعقل أن التحقيق الذي قامت به اللجنة (القالوها دي) قد أثبت بأنهم (دون دافع) قد قاموا بذلك الفعل (القاتل)، وأطلقوا الرصاص (الحي) في إتجاه من حضروا احتفالية الذكرى الثانية لمجزرة القيادة العامة في عام 2019، وكان استشهاد هذين الشهيدين؟ وإذا كانت لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها القوات المسلحة (وهم ضباط كبااار) يعلمون علم اليقين بإنو (الكلام ده ما بدخل الراس) وأن هؤلاء (الأفراد) لا يمكنهم التصرف من تلقاء انفسهم، وإنما حسب تسلسل التعليمات العسكرية، فلماذا تجاهلت لجنه التحقيق العسكرية هذا الأمر، وقامت بتسليمهم النيابة العامة دون أن تفصح لنا عن (الراس القايدة؟)، إنها لعمري البداية التي توضح تماما (الهروب إلى الخلف) والتكتيك الذي أدمنه هؤلاء القوم، من أجل إفتعال الضبابية و(الزوغان) المفضي لمحو آثار الجريمة وقتلها، وعدم الوصول إلى من أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص، وتقديم هؤلاء الجنود السبعة فداء (لتهدئة الوضع) وإمتصاص غضب الشعب وسوف تكون الخطوة التالية هي الحكم عليهم بالإعدام ليمكثوا في السجن مع قتلة الشهيد أحمد الخير.. (ماكلين شاربين)!!

كسرة :

أيها المواطن أيتها المواطنة لا تنسوا أن تمسحوا (الريالة) قبل أن تخلدوا إلى النوم !

كسرات ثابتة :

• السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟

• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير إنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟

•أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟ااا

• أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان).

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الفاتح جبرا