أنباء عن غضب وسخط واسع وسط صفوف الجيش السوداني





مصادر مطلعة تكشف عن توترات شديدة داخل صفوف الجيش وأرجعت المصادر الأسباب الى وحدة الشرطة العسكرية (السرية) التي ألقى بها رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان داخل زنازين السجن كمشتبه بهم على خلفية قضية مقتل وإصابة عدد من الثوار في أحداث ذكرى فض إعتصام القيادة العامة وقالت المصادر أن عددهم مائة تتفاوت رتبهم العسكرية ، الأمر الذي نشب عنه غضب وسخط وسط صفوف الجيش رفضاً واستنكار .

وكان الجيش السوداني أعلن في وقت سابق عن الشروع في التحقيق من خلال لجنة مكلفة بمعرفة الملابسات المحيطة بالأحداث، ووعدت بالإسراع في تسليم نتائجها لجهات الاختصاص.

Nashwa Ahmed ALtayeb

