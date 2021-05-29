كيف تصبح أصغر 3 سنوات في 8 أسابيع فقط.. دراسة تجيب





يرغب الجميع فى البقاء شبابا دائما ويلعب الحمض النووي دورا كبيرا فى علاج الشيخوخة ومنع علاماتها. نكشف لكم كيف تصبح أصغر بـ 3 سنوات فى 8 أسابيع فقط من خلال بعض التغيرات التى يمكن أن تقوم بها وتنعكس على الحمض النووي. هل يمكن أن يكون جسمك بالفعل أصغر سناً من الناحية البيولوجية دون استخدام العقاقير في أقل من شهرين؟ قد يبدو هذا كإعلان عن بعض الكريمات المضادة للشيخوخة ، لكن دراسة جديدة كشفت أن الناس يمكنهم في الواقع عكس عملية الشيخوخة من خلال تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة. علاقة الحمض النووي بالشيخوخة في تجربة سريرية رائدة (بحسب صدي البلد ) اكتشف العلماء أنه من خلال موازنة مثيلة الحمض النووي ، حيث قلل المشاركون من عمرهم البيولوجي ”الجسدي ” بأكثر من 3 سنوات في 8 أسابيع فقط. في الأساس ، مثيلة الحمض النووي هي العملية التي يتم فيها إيقاف تشغيل الجين وظهور علامات الشيخوخة. يشرح مؤلفو الدراسة أن المثيلة هي نمط تراكم الضرر الذي يؤدي إلى خسارة أكبر لوظيفة الخلية. ي، تي هذا الضرر من إجهاد والمرض والتقدم فى السن. قال الباحثون إن الشيخوخة هي المحرك الرئيسي للأمراض المزمنة، لذلك فإن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في الحمض النووي للشخص يمكن أن يساعده في البقاء بصحة أفضل والعيش لفترة أطول. تغييرات في نمط الحياة تعالج الشيخوخة على مدار 8 أسابيع ، راقب الباحثون نتائج برنامج علاجي يركز على النظام الغذائي والنوم والتمارين الرياضية وإرشادات الاسترخاء والبروبيوتيك والمغذيات النباتية التكميلية . شملت التجربة السريرية العشوائية الخاضعة للرقابة 43 رجلاً يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 50 و 72 عامًا. أظهرت النتائج أن الالتزام بهذه التغييرات في نمط الحياة أدى إلى انخفاض “مهم إحصائيًا” في الشيخوخة البيولوجية للخلايا. تقول قائدة الدراسة دكتور كارا فيتزجيرالد في بيان إعلامي: “تم تصميم برنامج التدخل المشترك لاستهداف آلية بيولوجية محددة تسمى مثيلة الحمض النووي ، وعلى وجه الخصوص أنماط مثيلة الحمض النووي التي تم تحديدها على أنها تنبؤية للغاية للعمر البيولوجي” . نعتقد أن هذا التركيز كان السبب في تأثيره الرائع. يبدو أن هذه النتائج المبكرة متسقة مع الدراسات القليلة جدًا الموجودة والتي بحثت حتى الآن إمكانية عكس العمر البيولوجي ، وتمدد بشكل كبير، وهي فريدة من نوعها في استخدامها لبرنامج غذائي ونمط حياة آمن وغير دوائي ، ومجموعة مراقبة ، ومدى تقليل العمر.. نحن نسجل حاليًا المشاركين في دراسة أكبر نتوقع أنها ستؤيد هذه النتائج “. يضيف عالِم الوراثة اللاجينية في جامعة ماكجيل ، Moshe Szyf PhD ، هذا النهج الطبيعي لإزالة الشيخوخة التي يستهدفها الجسم على وجه التحديد عملية المثيلة في جسم الإنسان ويمكن أن تؤدى النتائج لعلاجات إضافية تستهدف التركيب الجيني للجسم ، دون اللجوء إلى الأدوية . قال دكتور “فيتزجيرالد”ا أن لأمر المثير للغاية هو أن ممارسات الغذاء ونمط الحياة ، بما في ذلك العناصر الغذائية المحددة والمركبات الغذائية المعروفة بتغيير مثيلة الحمض النووي بشكل انتقائي ، يمكن أن يكون لها مثل هذا التأثير على أنماط مثيلة الحمض النووي التي تتنبأ بالشيخوخة والأمراض المرتبطة بالعمر. أعتقد أن هذا جنبًا إلى جنب مع الاحتمالات الجديدة لنا جميعًا لقياس وتتبع عمر مثيلة الحمض النووي لدينا ، سيوفر فرصًا جديدة مهمة لكل من العلماء والمستهلكين.

الخرطوم (كوش نيوز)