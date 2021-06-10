الشعب آمن وعرف الفرق، الكيزان لو حكمو مية سنة ما بلقو حسن التقدير والحنين الحاصل ليهم الان





#دا_كوز_مذهلل

شوفو .. بإعتباري لاعب قديم وكوتش ومشجع . وزول كفر . بقول ليكم المهاجم البيكون جاري وخايف من الباك يردمو ما بجيب قون . ودي مشكلة قحت من 11 أبريل عاوزين يهدفو وخايفين الكسر . رغم انه الباك (الكيزان) شال كدراتو ومرق . لو لعب برجع اخر الدقائق يقفل بعد قون النشلة الممكن يجيبو .

الفوبيا دي هسة دورت تاني . في نغمة بتاعة كيزان ما يندسو في الشارع ! دس شنو يا حبيبي انا . هو اصلا الوضع دا ظابظ معاهم للطيش . اي فشل ودا حاصل بصب في مصلحتهم . الشعب آمن وعرف الفرق . الكيزان لو حكمو مية سنة ما بلقو حسن التقدير والحنين ليهم الحاصل الان . وما من مصلحتهم هسة يخشو في علاج مشكلة ما حقتهم . ديك الحاضنة وديك الحكومة شوفو العوجة والكوكا وين . كوز بمرق في ترس في حلة دا مذهلل وما عنده شغلة .

الكيزان لو حينزلو مفروض يشتغلو في خطة ستة . حاجة قدام القصر او مجلس الوزراء . شغل الحلال دا تتبالي الجهات الثورية في الاخر بخسو نفسهم وصورة البلد تزداد سواد وتكتب السفارات لمحطاتها هذه الثلة ماسورة .

وازيدكم انا بيان الحركة الاسلامية زاتو ما عجبني فيه شغل بدعم رفع فزاعة الكيزان دي عشان الشغل ينفس . ودا لشنو لان الوضع دا في السلك معاهم . فشنو خلو الجعير وشغل التلاتة ورقات دا .

الشفع الفي التروس دي عادة وراهم شباب حزب عضو في الحكومة واي زول مار بترس بشوفهم في الزوايا لابدين ومدورين الشغل . ومدورنو ما محنة للناس والبلد . تكاليف زي ما قلت قبيل ضمن اشكال صراع نحن ملوك الشارع . ترقدو لينا بنلم الوهمة . بلاش استهبال وسواقة معاكم . رفع الدعم ما جابو جبريل من راسه ..طلب ناسكم . شنو شعبنا وواي ووب. لو مرقو الناس المرة حيمرقو الشايلين حمولات . وديل ما عندهم لزول حاجة وواضح ان هذا احتمال يقلق البعض …فرجعو للسواقة بالفزاعات.

محمد حامد جمعة