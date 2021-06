برشلونة يعلن رسميا رحيل مدافعه

أعلن نادي برشلونة، في بيان رسمي، اليوم الأحد، عن رحيل أحد مدافعيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لبيان النادي الكتالوني، فإن نادي نيس فعل بند الشراء في عقد المدافع الفرنسي جان كلير توديبو.

❗ OGC Nice exercises its right to purchase @jctodibo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 27, 2021

وكان توديبو يلعب مع نيس منذ الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء نظير 8.5 مليون يورو.

برشلونة أنه سيحصل على 7 ملايين أخرى كمتغيرات في الصفقة، بالإضافة إلى نسبة من أي عملية بيع مستقبلية للاعب.

وفي سياق آخر، يعيش جمهور برشلونة حالة من القلق، مع اقتراب انتهاء عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، دون التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

وينتهي عقد ميسي فعليًا مع برشلونة بعد 72 ساعة، ولم يعلن برشلونة أو اللاعب حتى الآن أي أنباء بشأن التجديد.

ويخشى جمهور البارسا من حدوث مفاجأة كبرى، برحيل أسطورة النادي هذا الصيف، خاصة أنه أراد الرحيل في الصيف الماضي.

يشار إلى أن ميسي يتواجد حاليا مع منتخب بلاده لخوض فعاليات كوبا أمريكا بالبرازيل.

سبوتنيك