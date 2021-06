كيفية تفعيل Face ID في هواتف آيفون مع ارتداء الكمامة

تعد مشكلة ارتداء الكمامة شائعة لدى مستخدمي هواتف آيفون التي تعمل هواتفهم بميزة مستشعر بصمة الوجه Face ID، حيث لا تستجيب الميزة بشكل كامل عند فتح الهواتف، مما يجعل الأمر صعبا بعض الشيء بسبب الاستجابة البطيئة للميزة. وعلى الرغم من أن شركة آبل قد قامت بتحسين كفاءة ميزة مستشعر بصمة الوجه Face ID في هواتف آيفون فإن الميزة لا تعمل بنسبة 100%،(بحسب صدي البلد)ولا زالت تحتوي على بعض الثغرات التي تمنعها من التعرف على الوجه بشكل دقيق. وبحسب موقع 9to5Mac فإنه مع كثرة ارتداء الكمامة بسبب فيروس كورونا كوفيد-19 أصبح الأمر أكثر إزعاجا للمستخدمين، كما أن هناك عددا كبيرا من مستخدمي هواتف آيفون لا يمتلكون ساعة آبل الذكية Apple Watch التي يمكنها بكل سهولة فتح الهواتف أثناء ارتداء الكمامة بدون مشكلات، وذلك من خلال عدد من الخطوات : كيفية تفعيل Face ID مع الكمامة في هواتف آيفون بدون امتلاك ساعة آبل iPhone how to use Face ID with mask walkthrough 2 إذا كانت ميزة Face ID لا تعمل باستمرار بعد إجراء إعداد Face ID بنصف كمامة ، فارجع إلى الإعدادات ثم Face ID ورمز المرور انقر فوق إعداد المظهر البديل وإذا اخترت بديلًا للخطوة الأولي ، فستحتاج إلى إعادة تعيين Face ID والقيام بنفس الخطوات مرة أخرى للوجه الأساسي ، والقيام بالجزء الثاني كمظهر بديل. قم بطي القناع وقم بوضعه على الجانب الآخر من وجهك أكثر مما فعلت في الجزء الأول أكمل عمليتي مسح إعداد Face ID ضع القناع على وجهك بالكامل اختبر إذا ما كان يعمل ويجب عليك ملاحظة أن يظل هاتفك يعمل مع ميزة Face ID يعمل لا ترتدي قناعك أيضًا وتتسبب حاليا مشكلة عدم تعرف ميزة Face ID بالنسبة لمستخدمي ميزة قفل الهاتف ببصمة الوجه Face ID على مستخدمي هواتف آيفون، مما يجبرهم على كتابة رمز المرور الخاص بهم أو إزالة وسائل الحماية لإلغاء قفل الهاتف.

الخرطوم(كوش نيوز )