سامسونج تعلن موعد إطلاق أحدث هواتفها.. إليك مواصفات Galaxy F22

شاركت سامسونج Samsung، اليوم ملصقا ترويجيا على موقعها الرسمي في الهند، حيث تستعد الشركة للإعلان عن هاتف جديد، يشاع أنه سيصل تحت اسم Galaxy F22 في الأسواق غير 5G، والذي ظهر حوله العديد من التسريبات منذ بضعة أشهر. وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، حددت شركة سامسونج موعد إطلاق عن هاتف Galaxy F22، والذي سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي في حدث يعقد في 6 من يوليو الجاري، وسيأتي الهاتف مزود بمعالج Helio G80، ومقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 4 جيجابايت. وكشف الملصق التشويقي عن تصميم ومواصفات الهاتف المرتقب، حيث سيأتي هاتف Galaxy F22، بشاشة من نوع Super AMOLED وبقياس 6.4 بوصة، تتميز بجودة عرض HD+، تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 90 هرتزا في الثانية، تحتوى على نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصفها. مواصفات هاتف سامسونج Galaxy F22 ويتميز هاتف سامسونج Galaxy F22، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، بالإضافة إلى ذلك، سيحزم الهاتف بطارية بقدرة 6000 ملى أمبير في الساعة. Samsung Galaxy F22 is coming on July 6, design and specs revealedهاتف سامسونج Galaxy F22 وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy F22، باللون الأسود، ومن المحتمل أن تكشف الشركة الكورية الجنوبية، عن خيارات ألوان أخرى للهاتف عند الإعلان الرسمي عنه. ومن المتوقع أن يتم تشغيل هاتف Galaxy F22، بواسطة معالج ميديا تك Helio G80، مع قارئ بصمات الأصابع المثبت على جانب الجهاز، كما سيدعم الهاتف تقنية شحن سريعة بقدرة 15 وات. وتشير بعض التسريبات (بحسب صدي البلد) إلى أن هاتف Galaxy F22، هو عبارة عن الهاتف الذكي Galaxy A22، معاد تسميته وبسعة بطارية أكبر. وستحتوي الشاشة على نوتش على شكل قطرة ماء، مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، إلى جانب إعدادات الكاميرا الخلفية مستشعر بدقة 8 ميجابكسل بزوايا عرض واسعة، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق والماكرو.

الخرطوم(كوش نيوز )