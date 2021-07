هاكرز يعلنون تفاصيل مزاد لبيع أرقام هواتف مستخدمي “كلوب هاوس”

أعلن قراصنة إلكترونيون (هاكرز)، عبر موقع تويتر، عن مزاد لبيع أرقام هواتف مستخدمين تطبيق “كلوب هاوس”، بعد أن نجحوا في الاستحواذ عليه.

وتداول مستخدمو “تويتر” تغريدات نشرها القراصنة حول تفاصيل مزاد لبيع أرقام هواتف 3.8 مليار شخص حول العالم من مستخدمي تطبيق “كلوب هاوس”.

Full phone number database of #Clubhouse is up for sale on the #Darknet. It contains 3.8 billion phone numbers. These are not just members but also people in contact lists that were synced. Chances are high that you are listed even if you haven’t had a Clubhouse login. pic.twitter.com/PfAkUJ0BL5

— Marc Ruef (@mruef) July 23, 2021

وبحسب التغريدات من المقرر إقامة المزاد في يوم 4 سبتمبر/ أيلول القادم، الذي يوافق الذكرى الـ 23 لتأسيس غوغل، وأعلن القراصنة عن المزاد على شبكة “الويب المظلم”.

وقال القراصنة إن أرقام الهواتف المقرر عرضها للبيع تشمل أرقام الهواتف المحمولة والثابتة والخاصة، وأرقام مهنيين، وتصنف جميعها وفقا لترتيب وطني ودولي لكل شخص ومنظمة.

Millions of phone #’s of @Clubhouse users have been allegedly leaked and are ‘up for sale’ on the #Darkweb #Darknet

It also stores or sync w/ #’s of people in users’ phonebooks. So even if you haven’t logged into the Clubhouse, there’s a good possibility you’re listed.#privacy pic.twitter.com/pjc69Kmv5Z

— EFANI (@efani) July 25, 2021

وفي وقت سابق، حذر خبير الأمن السويسري مارك ريف، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من عرض قاعدة بيانات كلوب هاوس بالكامل للبيع على “دارك ويب”.

وحذر الخبير الأمني، قائلا: “هناك احتمالات كبيرة بأنك مدرج في القائمة حتى لو لم يكن لديك تسجيل دخول إلى كلوب هاوس”.

تغريدة مارك أحدثت ضجة، خاصة مع ضخامة العدد الذي تم تسريب بياناته، حسب قوله، ما اعتبره بعضهم فضيحة كبرى لتطبيق اجتذب كثيرين منذ بدايته.

سبوتنيك