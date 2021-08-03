انخفاض حاد في اسعار الخضروات بسوق تمبول





انخفض سعر شوال العجور من 15 الف الي 4 الف وكرتونة الطماطم من 15 الف الي 10 الف وربطة الخدراء من 700 ج الي 100 ج وشوال الشطة من 20 الف الي 5 الف بينما وارتفع سعر حبة القرع من 600 الي 1500 ج وشوال الليمون من 8 الف الي 16 الف واستقر سعر شوال البطاطس وبلغ سعره 14 الف

واليوم ورد التبش الي سوق الخضار تمبول وبلغ سعره 6 الف ج

هذا لقد محمد عباس العوض الشهير بلف تاجر خضار بسوق تمبول من ابناء قرية الطليح ود دريس شمال تمبول صرح قال السبب الذي اداء الي انخفاض بعض انواع الخضروات هو بداية موسم الخريف لان مافي انتاج واقبال علي شراء الخضار من المواطنين

وفي سوق اللحوم انخفضت اسعار اللحوم

وبلغ سعر كيلو لحمة الحاشي 2800 وكيلو الكبدة ب3 الف وكيلو 2400 وكيلو الضات 2800 ج

وفي سوق الفاكهة بلغ سعر كلو الموز 300 ج ودستة البرتكان 300 ودستة 1500 ج وكوم القرين 300 ج وكوم الجوافه 300 ج

نسأل الله ان يصلح الحال وينزل الغيث

فهد الأزرق