عبد اللطيف البوني يكتب: السد بدون رد





(1 )

عندما اعلنت إثيوبيا بداية الملء الثاني لسد النهضة بإضافة ثلاثة عشر مليار متر مكعب لبحيرة السد غير آبهة برجاءات وتوسلات وتهديدات الآخرين قامت قيامة السودان ومصر فقررا الذهاب لمجلس الأمن وهناك كان اصدقاء اثيوبيا لهما بالمرصاد (الدول الخمس التي تمتلك حق الفيتو بربطة المعلم في عداد هؤلاء الأصدقاء) فلم يطلب منها احد ايقاف الملء الثاني انما وصف السد بانه مشروع تنموي يستحق الاشادة فخرجت اثيوبيا منتصرة في تلك المعركة الدبلوماسية ولكن بعد ايام قليلة وبدون مقدمات قررت اثيوبيا وقف الملء مكتفية بثلاثة مليارات فقط. لماذا حدث ما حدث ؟ ومتى سيتم حجز العشرة المتبقية ؟ ومتى سيكون الملء الثالث ؟ اجابت اثيوبيا بان هذا امر سيادي يخصها وحدها

(2)

المسؤولون في سد الرصيرص قالوا قبل وجود السد كانوا يتابعوا هطول الامطار في الهضبة الاثيوبية وعلى ضوء ذلك يتخذون التحوطات ويصدرون التوقعات ولكن الآن اصبح ماء الهضبة يتجمع في بحيرة سد النهضة فطلبوا من المسؤولين هناك أن يمدوهم بالمعلومات ولكنهم يردوا . ثم اعلن السودان عن توقع فيضان فوق المعدل وحذر المواطنين خاصة ساكني ولاية النيل الازرق وسنار بأخذ الحيطة والحذر وتم كل ابواب الخزانات الثلاثة ورابعهم خزان جبل اولياء ثم فجأة وبدون مقدمات قالت وزراة الرى في مطلع هذا الاسبوع ان الماء النازل من اثيوبيا قد انخفض بمقدار اثنين مليار متر مكعب فاصل ثمانية . اها ياجماعة شوفوا التناقض والدغمسة دي كيف ؟ كل هذا لأن الجارة العزيزة اثيوبيا التي اقامت سد لنهضة لمصلحة السودان كما يرى بعض السودانيين رفضت ان تمد السودان بمجرد المعلومات ناهيك عن التنسيق معه او اشراكه في ادارة السد

(3 )

يمكننا ان نتفهم ما قاله المهندسون السودانيون عن فوائد سد النهضة بالنسبة للسودان فهؤلاء تكنوقراط نظرتهم نظرة فنية وليس لهم شأن بالامور السياسية والاستراتيجية فإن يقول البروفيسور مهندس ياسر عباس إن لسد النهضة فوائد بالنسبة للسودان سيكون مقبولا منه ولكن أن يقول الوزير البروفيسور ياسر عباس وهو يفاوض ويعافر في الاثيوبيين بأن لسد النهضة فوائد بالنسبة للسودان وقد رأى بعينه أن قرار النيل الازرق اصبح بيد اثيوبيا وهو يستجديها مجرد المعلومات وترفض امر غير مقبول لان المضار قد بلعت الفوائد المتوقعة فالسودان في هذه اللحظة وليس مصر هو الذي يواجه مضار السد فهو لايعلم كمية الماء النازل على خزان الرصيرص ولا يدري ان كانت الماء النازلة في الهضبة كلها سوف تنزل اليه كاملة ام سوف تزيد او تنقص كل هذا في يد مدير سد النهضة وهذا بببساطة يعني انه بعد ان يأخذ سد النهضة شكله النهائي سيصبح في مقدور اثيوبيا ان تقتل السودان غرقا اوعطشا

(4 )

سد اثيوبيا بموقعه الحالي وبوظيفته المعلنة وهي انتاج الكهرباء ليس كله في ارض اثيوبية فلكي ينتج كهرباء لابد من ان تنزل ماؤه ( المستعملة ) القوسين ديل مهمات جدا في ارض سودانية فإن نحن شركاء في السد ويجب ان يكون قراره قسمة بيننا مع الجارة اثيوبيا ولكن للاسف النظام السابق والنظام الحالي وتحت خدعة فوائد السودان من سد النهضة باعا القضية وجعلانا نستجدي حقوقنا . ليتنا نفهم الآن ان موقف السودان من هذا السد يحتاج الي اعادة نظر من (قولة تيت ) والمؤسف ان الخيارات امام السودان في حالة تلاش والله يجازي الكان السبب

صحيفة السوداني