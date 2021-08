فيديو.. ميسي باكيا في كلمة الوداع: هذا كل ما حدث

ظهر ميسي لآخر مرة داخل استاد كامب نو، في مؤتمر صحفي “وداعي” بدأه بالدموع بعد تأكد رحيله من نادي برشلونة الإسباني. ودخل ميسي منهارا والدموع تنهمر من عينيه، في المؤتمر الصحفي الوداعي، أمام حضور مكون من زملائه اللاعبين وعائلته. وقال ميسي(بحسب سكاي نيوز عربية): “كنت مقتنعا أنني سأواصل في بيتي برشلونة، دائما وضعنا أولويتنا أنا وعائلتي أن نستمر هنا”. وأضاف: “بعد أكثر من 20 عاما أرحل أنا وعائلتي الكتالونيين الأرجنتيين، عشت كل هذه الأعوام كل هذه السنوات الرائعة، وعدت أبنائي وزوجتي أننا سنعود هنا يوما ما”. “هناك أشياء رائعة وأشياء سيئة عشتها هنا، ولكنها ساعدتني لأكون ما أنا عليه اليوم. لقد أعطيت كل شيء لقميص النادي منذ اليوم الأول”. “سأرحل وأشكر دائما حب الناس، كنت أتمنى أنو أودع الفريق بشكل مختلف. لم أتخيل أبدا هذه اللحظة، كنت أحلم بالوداع على أرضية الملعب”. وأُسدل الستار على رواية النجم الأفضل بتاريخ كرة القدم ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة بعد سنوات من الأرقام القياسية والألقاب الجماعية والفردية داخل “كامب نو” في ظاهرة رحيل اجتاحت جميع مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم. وأشار ميسي إلى أنه ليس في حالة جيدة للتحدث أكثر، وقال “من الأفضل أن نتوجه للأسئلة”. واجتاحت القاعة موجة من التصفيق الحار استمرت لأكثر من دقيقة، انهار خلالها ميسي بالبكاء مرة أخرى، قبل أن تبدأ فقرة الأسئلة. الأسئلة الصعبة أسئلة الصحفيين لم تكن سهلة على أسطورة النادي، الذي حاول الإجابة عنها بشفافية وباختصار. وقال ميسي: “برشلونة فعل كل ما بوسعه، ورئيس النادي كذلك، سمعت أشياء كثيرة عن عدم رغبتي بالبقاء، العام الماضي لم أرد البقاء وقلت ذلك بوضوح، ولكن الآن قاتل للبقاء”. “حتى هذه اللحظة لا أصدق ما يحدث، بأنني سأرحل من هذا النادي وسأغير حياتي، الآن يجب أن أبدأ من الصفر”. وعن انتقاله لباريس سان جرمان قال ميسي: “نعم باريس سان جرمان هو احتمال وارد كوجهة قادمة لي. حتى الآن لا شيء مؤكد. تلقيت العديد من الاتصالات بعد إعلان برشلونة”. وعن فترة برشلونة ما بعد ميسي، قال اللاعب: “هناك تشكيلة ممتازة من اللاعبين، وسيكون هناك صعوبات في البداية، لكن الجميع سيعتاد على برشلونة دون ميسي. أتوقع تعاقدات مع لاعبين كبار في المستقبل”.

