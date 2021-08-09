لنزلات البرد.. طريقة فعالة لعلاج انسداد الأنف





هل تعاني من الزكام أو انسداد في الأنف؟ إذا كان الأمر كذلك فإنك تعاني من أعراض نزلات البرد والحساسية، ويمكن أن تؤدي الحساسية والالتهابات البيئية إلى أمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الربو والتهاب الجيوب الأنفية (التهاب أو تورم التجاويف حول الممرات الأنفية). وقد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من التهاب الأنف التحسسي الدائم (بحسب صدي البلد) وهي حالة حساسية مزمنة تستمر طوال العام ، مما يؤدي إلى احتقان الأنف وسيلان الأنف. ومن الشائع الاعتماد على المضادات الحيوية أو طارد البلغم ، أو أدوية ترقق المخاط وأدوية خفض الحمى للتعامل مع هذه المشكلات، وعندما يتعلق الأمر بالأدوية ، فمن المستحسن أخذ إشارة من الأطباء ، الذين غالبًا ما يصفون الأدوية لفترة محدودة للتعامل مع الأمراض وتجنب المضاعفات الناتجة عن الاعتماد المفرط على المدى الطويل. ووفقًا لتقرير نُشر في مجلة American Family Doctor (AAFP) ، كلية الطب والصحة العامة بجامعة ويسكونسن ، ان غسل الأنف المالح هو إدارة فعالة استراتيجية للعديد من أمراض الأنف. ويذكر الدليل الذي يدعم استخدام بخاخ الأنف بمحلول ملحي ، وغسيل الأنف السائل بمحلول ملحي للتحكم في أعراض التهاب الأنف التحسسي ، والتهابات الجهاز التنفسي العلوي الحادة. بدلا من الأنف.. استبدال طريقة مسحة كورونا كوب من هذا الشاي يساعد في علاج نزلات البرد بدون أدوية وتقليل تعرضك لمشاكل الجهاز التنفسي وتجنب الإفراط في الاعتماد على الأدوية ، من الضروري الحفاظ على نظافة الأنف، يعمل ممر الأنف الخاص بك كمسار إلى الرئتين وتنظيفه يمكن أن يقلل من فرص دخول مسببات الأمراض ومسببات الحساسية والملوثات إلى الرئتين أو انسداد الأنف، لذلك فإن غسل الأنف بالمحلول الملحي هو وسيلة فعالة للتعامل مع احتقان الأنف، تمامًا كما أن غسل اليدين بالصابون ضروري لإزالة الجراثيم من يديك ، فإن غسل الأنف بالمحلول الملحي أمر حيوي لتنظيف تجويف الأنف ومنع الغبار والمواد المسببة للحساسية والجراثيم وما إلى ذلك من دخول الجسم. أهمية غسل الأنف وكيفية القيام بذلك يستخدم غسل الأنف تقليديًا وعاء نيتي لصب مزيج من الماء المالح المقطر وصودا الخبز من خلال فتحات الأنف لطرد المخاط والمواد المثيرة للحساسية مثل حبوب اللقاح والغبار. تعمل المياه المالحة أيضًا على ترطيب وتخفيف التهاب الأغشية المخاطية التي تبطن الجيوب الأنفية. من خلال تقليل التورم في الممرات الأنفية ، يمكن أن يمكّنك غسل الأنف بمحلول ملحي من التنفس بسهولة والحفاظ على صحة أنفك في الشكل الأمثل. إلى جانب ذلك ، يمكن أن يريح البالغين والأطفال الذين يعانون من مشاكل الجيوب الأنفية ونزلات البرد وحتى الأنفلونزا . ومع ذلك ، تحتاج إلى اتباع بعض الاحتياطات أثناء تحضير هذا الحل. على سبيل المثال ، تحتاج إلى استخدام الماء المعقم أو المقطر أو المفلتر فقط. بعد غلي الماء لمدة خمس دقائق تقريبًا ، يجب إعطاء وقت كافٍ للسماح له بالتبريد ، وهذا المحلول صالح للاستخدام لمدة 24 ساعة فقط، يجب أيضًا استخدام الكمية المناسبة من الملح غير المعالج باليود وصودا الخبز لتحضير المحلول. وفي الوقت نفسه ، تأتي بخاخات الأنف مثل Otrivin Breathe Clean كخيار مناسب ، حيث تقدم فوائد المكونات الطبيعية مثل محلول ملح البحر متساوي التوتر والجلسرين ، الذي يعمل كمرطب لتهدئة الأنف. مع بخاخ الأنف Otrivin Breathe Clean ، أصبح من السهل الآن جعل غسل الأنف عادة يومية ، حتى بالنسبة لشخص لم يجربه من قبل. ومع زيادة مستويات التلوث والجراثيم ، فإن غسل الأنف يوميًا بالمحلول الملحي يقطع شوطًا طويلاً في تطهير تجويف الأنف. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد الاستخدام المنتظم لرذاذ الأنف الملحي في بناء مناعة ضد مسببات الأمراض الضارة. ومن خلال تنظيف الشوائب المحمولة بالهواء من الأنف برفق ، يمكن أن يساعد غسل الأنف في تحسين الأداء العام للأنف. لذلك ، سواء كان ذلك لحماية صحة الأنف على مدار العام أو تلطيف مجرى الأنف أثناء حالة البرد أو الحساسية ، يمكن أن يساعدك بخاخ الأنف مثل Otrivin Breathe Clean على البقاء بصحة جيدة والتنفس بسهولة.

الخرطوم(كوش نيوز)