فهد الأزرق: اتمنى من البنات ما يلعبن عشان ما يكسرن ضهر اهلهن





حكي لي صاحبي عماد قال لي عندي صديقي اتزوج شقيقة زميلو في العمل

عماد قال لي صديقي دا عمل عرس كبير كل الناس تتكلم بعرسو ضبح ناقة وعشرين خروف وجاب دفار باسطة ومويه صحه وبيبسي وجاب تلاتة فنانيين قبل العرس وفنانيين يوم العرس وعمل صالة كبيرة فيها تكيف وطرابيز وكراسي ومناديل ورق وغسالات واباريق وحافظات مويه باردة وعقم الصالة بمعقم افيلين جوكضن من الكورونا

ماشاءالله طلع العرس سمح والحفله برضو طلعت سمحه

خسر قريب تلاتة مليار في العرس من سد مال وشنطة وشيله وناقه وخرفان وفنانيين وطباخ وصالة وخضار وباسطة ومشروبات

جاب الشنطة سته سته والسابع لي ام العروس وجاب الشيله اتنين اتنين اتنين شوال سكر واتنين كرتونه شعيرية واتنين شوال فحم وشوال بصل وشوال دقيق

اها الحفله شغالة والفنان اسمو ياسر ود القوز الفنان غنى ليهو اغنيه حمد الريح ما قايل بلقى احسن منك انتي افراحي البعيشه اهداء خاص للعريس والعروس يعني مافي زول يخش الساحه يرقص غير العريس والعروس

والعروس لابسه زفاف وطلعت سمحه تسر النظاريين

الحفله انتهت وطوالي العريس مشى مع اصحابو والعروس مشت مع صاحباته

نامو والواطه اصبحت الناس صلت الصبح وشربو الشاي بخبيز وناس الساون لمو السماعات ورفعوها ودورو العربية ماشين اهلم

جاهم العريس حلف عليهم الا يفطرو في الكرامه

الناس قعدو انتظرو الكرامه

اهل العريس ضبحو خروفين عملوها شيه ومرارة وملاح ام رقيقه برهيفه ودمعة كمونيه وسلطه خدراء الناس فطرت تمام والعريس ساق عروسو عندو اكسن فات كسلا شهر العسل

اول يوم في شهر العسل لقى عروسو ما فتاة طوالي اتكلم معاها هي اتعرفت ليهو قالت ليهو لعبت مع ولدين في الجامعه

هو طوالي قال ليها ربنا يعوضني ويتوب عليك لكن انا بطني طمت منك بطلقك لكن بعد 8 شهور وحا اصرف عليك لكن ما بقرب ليك تاني

اها مرت الايام والشهور العريس بصرف علي زوجتو العروس لكن ما بقرب عليها نهائي تمت ال8 شهور طوالي طلقا طلاق تلاته وسلمه القسميه وقال لي اهلها قسمه وانقطعت وهو مشى عرس تاني عرس ليهو عروس مقيمه في دول الخليج دكتورة و وارثه عندها عمارة وعيادة خاصه وهي عدت اشهر العدة وطوالي عرسها راجل كبير مسكين شغال رزق اليوم باليوم هسي عايشين في امان الله

سبحان الله العريس دا زول رجال وفارس وكريم واخلاقه عاليه يعني ستر زوجتو وما فضحه اداها مهله 8 شهور حتى طلقه يعني لو دا زول تاني كان طلقه في اول يوم في شهر العسل بكسلا وكان الفضيحه انتشرت وتاني زول بعرسه مافي

لكن الزول دا حكيم وفاهم وراقي ستر بت الناس وعالج القضيه بكل ستر وحكمة وضحى بمالو وب8 شهور وربنا عوضو وهي تابت وربنا عوضه

اتمنى من البنات ما يلعبن عشان ما يكسرن ضهر اهلهن ربنا يحفظكن

#فهد_الأزرق

#إعلامي_وكاتب_قصص_قصيرة