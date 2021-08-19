قهد الأزرق: ما صاح الواحد يعرس بنت الناس ويولده ويطلقه ويجدع اولادو وما يصرف عليهم





اول امس مشيت سوق الثلاثاء تمبول مشيت في عربية مواصلات الراكب ب300 ج

وصلت السوق وطوالي مشيت علي دلالة التلفونات جنب مكتب زين

خشيت الدلالة كان جات مراة ومعاها بنت صغيرة

المراة كوركت لي من بعيد مشيت عليها

سلمت عليها من بعيد وقلت ليها خير ان شاءالله في شنو

قالت لي خير يا ود عمي بس بدورك تبيع التلفون دا ضروري بتي دي عيانه وما عندي قروش ماشا اوديها الفحص

قلت ليها تمام ببيعو ليك وربنا ان شاءالله يكتب الشفاء لي بنتك

قالت لي امين انشاءالله بارك الله

طوالي شلت التلفون وفي زول بعرفو بتاع تلفونات قلت ليهو التلفون دا حق مراة ومحتاجة لقروش قالت دايرة تبيعو

الزول قال لي بشتري منك هو بجيب 9 الف لكن بشتري منك ب10 الف ولف السوق لو زاد علي ال10 الف بيعو ولا ما زاد جيبو لي

لفيت السوق اي زول بقول ب8 والبقول ب9 والبقول 9500

طوالي مشيت للمراة قلت ليها جاب 10 الف ابيعو قالت لي بيعو

طوالي وديتو للزول اشتراهو وسلمني القروش ومشيت للمراة سلمتها قروشها واديتها قروشها

قالت لي ما قصرت معاي جزاك الله خير

قلت ليها بارك الله فيك دا الواجب

في سؤال رسخ في ذهني قمت سالتو ليها

قلت ليها لي شنو انتي جيتي براك تبيعي التلفون وين زوجك وين اخوك

قالت انا مطلقه وطليقي ما شغال بي اولادو عندو مني بنت و ولد لا برسل ليهم مصاريفهم وما دايرة اشتكيهو اختتو نفقه واخوي قال لي ما تشتكيهو واخوي هو زاتو شغال بنيان ومحمول وما عندو حاجة بعد دا ما مقصر معاي والتلفون دا جابو لي ود اختي هديه وهسي بنتي عيت طوالي قلت ابيعو اعالج بنتي

قلت ليها لكن النفقه حق شرعي ودي حقوق اولادك

قالت لي هو كمان وضعو كويس لكن ما شغال بي اولادو

قلت ليها وسطي ليهو شيخ القرية واهلو عشان يقدر يصرف علي اولادو

قالت لي وسطت ليهو لكن ما اشتغل بواسطة وانا ما دايرة امش محكمة

قلت ليها ربنا ينصرك ويعينك ان شاءالله ومشيت منها وهي فاتت لي العيادة تقابل بي بتها

سبحان الله في بنات شريفيات وعفيفات الواحدة يطلقوها ويكون عندها اولاد وزوجها ما بصرف عليهم وهي ما بتشتكيهو بشوف الشكوة عيب

ما صاح الواحد يعرس بنت الناس ويولده ويطلقه ويجدع اولادو وما يصرف عليهم

الحياة بقت صعبه وكل شي بقى غالي

الاطفال بدورو اللبن و اللحم والفواكة والملابس والحلاوة والعلاج وكل شي سمح وبفرحمهم

الله يعين المطلقات وينصرهن فهن شايلات مسؤولية كبيرة

اتمنى من الاخوه والاخوات مساعدة المطلقات العندهن اولاد اتمنى ان يساعدوهن بقدر المستطاع

#فهد_الأزرق

#إعلامي_وكاتب_قصص_قصيرة