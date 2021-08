حديقة تحبس البشر في قفص بدلا من الأسود بجنوب أفريقيا

وتسمح محمية الأسود “جي جي لايون” في هاريسميث في جنوب أفريقيا لزوارها بالوقوف داخل القفص من أجل رؤية الأسود الأفريقية المذهلة عن قرب بطريقة آمنة وإنسانية، والتقاط صورا تذكارية معها عن قرب.

وشاركت المصورة ومديرة الشركة غير الربحية، سوزان سكوت، هذه الصور المذهلة التي تظهر عشاق الحيوانات المحظوظة وهم يلتقون بالأسود.

وقالت سكوت: “لقد قدمنا ​​هذه التجربة منذ ما يقرب من عامين، وسلامة ضيوفنا والقطط الكبيرة هي الأولوية القصوى”.

تم التبرع بقفص التصوير مع الأسود من جانب مصور ألماني محترف يزور المحمية بشكل دوري، يقوم مهندس بفحصه بانتظام للتأكد من قدرته على حمل الوزن بأمان في حالة قفز أسد فوقه.

وتوفر أسعار تذاكر الدخول إلى مكعب التصوير مع الأسود دخلا صغيرا للمحمية يساعدها بشكل مباشر في إطعامها وحمايتها.

