هل تناول الحليب يوميًّا يقلل مخاطر السمنة؟





رأت استشارية التغذية الدكتورة رباب أحمد، أن تناول الحليب يوميًّا يعتبر نهجًا صحيًّا للكبار والصغار، ولا يتسبب في الإصابة بالسمنة، إذ أكدت الدراسات أن تناول كوب من الحليب يوميًّا يساعد على التقليل من مخاطر الإصابة بالسمنة؛ لكونه يحتوي على نسبة عالية من البروتين التي تساعد على الإحساس بالشبع لفترة طويلة مما يساعد على حرق الدهون بالجسم. يحمي الأوعية الدموية: وبينت (بحسب المواطن) أن هناك فوائد عديدة للحليب على كل أعضاء الجسم، إذ يحتوي الحليب على البوتاسيوم، وهو عنصر جيد لتوسيع الأوعية الدموية، مما يساعد على التقليل من نسبة ضغط الدم المرتفع، بجانب أنه يقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية وأمراض الأوعية الدموية ولكن مع الحرص بعدم الإفراط في تناول الحليب حيث أنه يحتوي على نسبة من الدهون المشبعة، بمعنى يكفي تناول كوب واحد يوميًّا، فالكوب الواحد يحتوي على حوالي 8 جرامات من البروتين، ولهذا فإنه يساعد على تقوية المناعة والعمل على حماية خلايا الجسم، والبروتين الذي يقدمه الحليب يوفر للجسم جميع الأحماض الأمينية الأساسية. تعزيز صحة العظام: وأشارت إلى أن تناول كوب من الحليب يوميًّا يساعد على تعزيز صحة العظام؛ لكونه غنيًّا بالكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور، وجميعها من العناصر المهمة للعظام التي تساعد على الوقاية من أمراض العظام ومنها هشاشة العظام، كما يساعد تناول الحليب قبل النوم على النوم الصحي والاسترخاء، نتيجة احتواء الحليب على مركبات كيميائية مثل التريبتوفان والميلاتونين، والتي لها تأثير على الاسترخاء والمساعدة على النوم الجيد. يجنب الإجهاد والقلق: ونصحت الدكتورة رباب بضرورة تناول كوب من الحليب في الصباح أو قبل النوم؛ لتجنب الشعور بالإجهاد والقلق والتوتر في على مدار اليوم، فالحليب يحتوي على فيتامينات لها دور فعال في تهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر، كما يعتبر الحليب مصدرًا لفيتامين B12 الذي يساعد الجسم في إنتاج خلايا الدم الحمراء الصحية، ويمد الأنسجة بالأوكسجين.

الخرطوم (كوش نيوز)