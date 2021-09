للحصول على أقصى فوائدها.. 17 عنصرا غذائيا يجب تناولها نيئة

يجب تجنب تناول الطعام النيئ من الباعة الجائلين مع التأكد من غسله جيدًا في كل الأحوال وينبغي الامتناع عن تناول أي لحوم أو أسماك غير جيدة الطهي تابع يمكن أن يحقق تناول مواد غذائية معينة في شكلها الخام ميزة الحصول على مزيد من الفوائد الصحية. تتألف قائمة الأطعمة التي يوصي الخبراء بتناولها نيئة في المقام الأول من الفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور والحبوب الخالية من الإضافات الصناعية. و(بحسب العربية) يرجع السبب الرئيسي لتناول المواد الغذائية نيئة، بحسب ما توصلت له الدراسات العلمية، إلى أن تعريضها إلى حرارة عالية يمكن أن يقلل من محتواها الغذائي ويخفض مستويات مضادات الأكسدة بها. 1. الشمندر يعد الشمندر مصدرًا رائعًا للفولات، مما يساعد في تطوير الدماغ واستنساخ الخلايا، ولكن عندما يتم تسخين ثمار الشمندر، فإنه يخسر حوالي 25% من قيمته الغذائية. 2. السبانخ تعتبر من أفضل الخضار الورقية عند تناولها نيئة، لأنها تحتوي على كمية جيدة من الفيتامينات C وE والألياف والإنزيمات والأحماض الأمينية. يفقد السبانخ عند الطهي كل من نكهته والأحماض الأمينية. 3. الجزر يمنح الجزر الخام قيمة غذائية أعلى من الجزر المطبوخ، ويقدم مزيد من الفائدة لصحة العينين وحيوية الجسم. 4. الخيار من المعتاد أن يتم تناول الخيار دون طهي. وينصح الخبراء بتناوله كوجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية مضافًا إليه زيت الزيتون و/أو ملح خفيف. 5. الفجل أظهرت الدراسات أن الفجل يعطي فوائد صحية أكثر عند تناوله في شكله الخام. ولكن يجب توخي الحذر وأن يتم تناوله باعتدال لأنه يمكن أن يصيب بانتفاخ المعدة والغازات. 6. الطماطم توفر الطماطم النيئة الفيتامينات الأساسية والمعادن والمغذيات التي يمكنها تقديم عدد من الفوائد الصحية العميقة. يساعد تناول الطماطم النيئة في الوقاية من بعض الأمراض مثل هشاشة العظام والسرطان والسكري وحصى الكلى والنوبة القلبية والسمنة. 7. البصل يحتوي البصل على مركبات تساعد على مكافحة السرطان. يقال إن تناول البصل الخام بدلا من البصل المطبوخ يحمي من سرطان الرئة وسرطان البروستاتا بفضل مركباته (التي تضيع عند الطهي). 8. كرنب يتميز الكرنب بمحتواه العالي من فيتامين K، الذي يعد ضروريًا لجسم الإنسان. وتعطي إضافة الكرنب النيء للنظام الغذائي ميزة تحسين عملية الهضم مع التغلب على مشكلات عسر الهضم والغازات. 9. كرفس يعد الكرفس أحد أفضل خيارات الأغذية التي يمكن تناولها غير مطبوخة لأنها تحتوي على مستويات عالية من الكلوروفيل، والتي تلعب دور مضادات الأكسدة في الجسم. يحافظ تناول الكرفس نيئًا على نسب أعلى من فيتامينات C وB، والتي تساعد على تحسين الصحة بشكل عام. 10. جوز الهند يحتفظ جوز الهند النيء بالمزيد من العناصر الغذائية. وتعد مياه جوز الهند مصدرًا طبيعيًا للمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم. 11. الليمون يشتهر الليمون بفوائده المتعددة بداية من كميات مركزة من فيتامين C والألياف، مرورًا بالكثير من المركبات النباتية ووصولًا إلى المعادن والزيوت الأساسية. عند تناول الليمون بشكله الخام يستفيد الجسم بكامل العناصر الصحية المتوافرة فيه. 12. الثوم يتم استخدام الثوم بشكل شائع في الطهي، على الرغم من أن تعرضه لدرجة الحرارة يقلل من قيمته الغذائية. يحتوي الثوم على مركبات تقضي على الخلايا السرطانية والتي يمكن الاستفادة منها بشكل أفضل عند تناوله دون طهي. 13. البروكلي يفضل تناول البروكلي دون طهي للحصول على كامل فوائده الصحية ومزاياه الغذائية. لكن يمكن تناوله مسلوقًا على البخار لمدة دقيقة لمن لا يفضلون نكهته أو مذاقه نيئًا. 14. المكسرات توفر المكسرات في حالتها الخام مستويات عالية من المغنيسيوم والحديد. ولكن إذا تم تحميص أو تسخين المكسرات فإن سعراتها الحرارية ودهونها ترتفع، وفي المقابل ينخفض محتوى المغنيسيوم والحديد. 15. الفلفل الأحمر يحتوي الفلفل الأحمر على حوالي 32 سعرة حرارية ويمتلئ بفيتامين C، الذي يتم تقليله عند الطهي. يفضل تناول الفلفل الأحمر دون طهي أو مشويًا حيث أنه يفقد بعض القيمة الغذائية عند الطبخ. 16. زيت الزيتون يحرص البعض على استخدام زيت الزيتون في الطهي للحفاظ على وزن صحي. ولكن ينصح الخبراء بتناول زيت الزيتون البكر الخام للحصول على المزيد من فيتامين E ومضادات الأكسدة. 17. الأفوكادو شاهد.. يمكنك أن تجتمع الآن مع أي كان بواسطة الهولوغرام مجلة القافلة شاهد.. يمكنك أن تجتمع الآن مع أي كان بواسطة الهولوغرام يمتاز الأفوكادو بأنه غني بالألياف والكاروتينات مع نسبة قليلة من الكربوهيدرات. ينصح الخبراء بتناول الأفوكادو نيئًا للحصول على فوائده الصحية الكاملة. يؤثر الطهي على محتوى الأفوكادو ويؤدي لفقد بعض عناصره الغذائية المهمة. نصائح عند تناول الأطعمة النيئة • لا حاجة إلى الالتزام بنظام غذائي نباتي في حالة الرغبة في اتباع نظامًا غذائيًا يعتمد على العناصر الغذائية النيئة، حيث أن بعض الأطعمة مثل البيض ومنتجات الألبان النيئة وحتى بعض أنواع اللحوم تشق طريقها إلى مثل هذا النظام الغذائي. إن الفكرة الوحيدة هنا هي تجنب استهلاك المنتجات المبسترة والمتجانسة من أي شكل. • إن تناول الطعام النيء يعد متعدد المزايا من حيث سهولة الهضم والفوائد الصحية الأعلى مع انخفاض التكلفة. • ينبغي تجنب تناول اللحوم والأسماك النيئة أو غير المطبوخة جيدًا، إذ يمكن أن تحتوي اللحوم النيئة على بكتيريا ضارة، من بينها السالمونيلا والليستريا والإشريكية القولونية، والتي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي. • ينبغي تجنب تناول الطعام النيء من الباعة الجائلين، ويجب التأكد من غسله جيدًا قبل تناوله.

الخرطوم(كوش نيوز)