فوائد صحية غير متوقعة لعصير البطيخ.. منها طرد السموم

تعتبر عصائر الفاكهة مثل عصير البطيخ من الخيارات الجيدة خلال فصل الصيف. لمنحها شعوراً بالشبع والحفاظ على برودة الجسم. تختلف العادات الغذائية في الصيف بسبب تأثير الحرارة على جسم الإنسان.(بحسب الامارات نيوز) ويتم تلقائياً تعديل كمية الطعام، التي يتم تناولها بطريقة تحافظ على الجسم بارداً وخفيفاً. دون فقد العناصر الغذائية الحيوية. وتعد عصائر الفاكهة مثل عصير البطيخ من الخيارات الجيدة خلال فصل الصيف. لأنها تمنح شعوراً بالشبع والحفاظ على برودة الجسم ومنع الجفاف وتوفير الفيتامينات والمعادن الأساسية للجسم. ويتميز عصير البطيخ بأنه منخفض الكربوهيدرات والسعرات الحرارية وغني بالألياف والأحماض الأمينية والكاروتينويد. ويسد البطيخ 17% من الاحتياج اليومي لفيتامين A و21% من الاحتياج اليومي لفيتامين C، بالإضافة إلى الفوائد التالية: 1-الحفاظ على سوائل الجسم يحتوي عصير البطيخ على 91.45 غرام من الماء لكل 100 غرام من العصير. يساعد محتواه المائي العالي في الحفاظ على توازن الإلكتروليت في الجسم ويمنح الجسم الشعور بالشبع، ويروي العطش ويمنع الجفاف. وفقاً لما جاء في موقع “العربية. نت”. 2-مصدر للطاقة يوفر عصير البطيخ حوالي 30 سعرة حرارية من الطاقة لكل 100 غرام من العصير. يعمل كمشروب فوري معزز للطاقة لاحتوائه على فيتامين C وفيتامين A والمغنيسيوم، وهي العناصر التي تغذي الخلايا بالطاقة وتزيد من قوتها. 3-طرد السموم يساعد البطيخ في طرد السموم من الجسم. يساعد المحتوى العالي من البوتاسيوم المعدني في عصير البطيخ على تحسين وظائف الكلى وتصفية حمض البوليك الزائد والسكر والسموم الأخرى الموجودة في الدم. 4-تحسين الهضم يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء والألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي. كما يعزز كل من فيتامين C وA المضادين للأكسدة الحيوية من الميكروبيوم الجيد في الأمعاء، مما يساعد في تحسين عملية الهضم، والتي غالباً ما تصبح أضعف وأبطأ بسبب زيادة الحرارة خلال فصل الصيف. يساعد الليكوبين الموجود في العصير أيضاً في علاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ. 5-الوقاية من ضربات الشمس يحفز عصير البطيخ عملية التعرق لتلطيف حرارة الجسم وإحداث التوازن المنحل بالكهرباء بسبب محتواه العالي على الماء. ويساعد فيتامين C في عصير البطيخ على تعزيز المناعة وتقوية الجسم. 6-خفض حرارة الجسم ترتفع درجة حرارة الجسم عادة خلال فصل الصيف. يسهم تناول عصير البطيخ في تقليل حرارة الجسم نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الماء ويوفر تأثيراً مهدئاً للجسم. كما يفيد مركب الليكوبين ويحمي البشرة من الإصابة بحروق الشمس. 7-الرقم الهيدروجيني يحافظ عصير البطيخ على درجة الحموضة في الجسم ويتناقص الرقم الهيدروجيني للجسم مع زيادة درجة الحرارة. وعندما ينخفض الرقم الهيدروجيني، يصبح الجسم حامضياً، مما يؤدي إلى حالات مرضية من بينها ضعف الكبد وفشل القلب ونقص السكر في الدم. لكن ثبت أن تناول عصير البطيخ يسهم بفاعلية في الحفاظ على درجة حموضة الجسم بطريقة طبيعية ويمنع الالتهابات. آثار جانبية محدودة يمكن تناول عصير البطيخ بشكل يومي خلال موسم الصيف، لأنه منخفض السعرات الحرارية ويمكن أن يفضل شربه على الماء. ولكن أن تكون الكميات مناسبة وبدون إفراط لأن فائض البوتاسيوم والليكوبين من عصير البطيخ يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية الطفيفة.

الخرطوم(كوش نيوز)