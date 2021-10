الممثل “أليك بالدوين” يقتل مصورة ويجرح مخرج فيلمه برصاص مسدسه (فيديو من موقع إطلاق النار)

أعلنت الشرطة الأمريكية أن الممثل أليك بالدوين أطلق أعيرة من سلاح أثناء تصوير فيلم ويسترن قرب مدينة سانتا في، في حادث أسفر عن مقتل مديرة تصوير الفيلم وإصابة مخرج بجروح.

ولم توجّه أيّ اتّهامات قضائية حتى الآن في هذا الحادث الذي ما زال التحقيق فيه متواصلًا مع الاستماع لإفادات الشهود، وفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشرطة أن المخرج يرقد في المستشفى “بحالة حرجة”، في حين نقلت عن متحدّث باسم شركة الإنتاج قوله إن “الحادث” نجم عن إطلاق النار من سلاح للتصوير يفترض به أن يكون محشوًا بأعيرة خلّبية.

Officials confirmed Alec Baldwin discharged a prop gun on a movie set in New Mexico that killed the director of photography and injured the director. MORE >> https://t.co/X1NfjmAF3G pic.twitter.com/I4nxDr7Znd

ورصدت مقاطع مصورة من طائرة مروحية، تناقلتها وسائل إعلام أميركية، موقع حادثة إطلاق النار.

وقالت الشرطة في بيان إن مديرة التصوير هاليانا هاتشينز (42 عامًا) والمخرج جويل سوزا (48 عامًا) “أصيبا بالرصاص عندما أطلق أليك بالدوين النار من سلاح خلّبي” في موقع تصوير فيلم “راست” قرب مدينة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو.

MOVIE SET ACCIDENT: A 42-year-old woman has died and a man has been hospitalized after a prop gun with blanks misfired on the set of an Alec Baldwin film in New Mexico. @MattGutmanABC has details. https://t.co/E3Jzv6MVK1 pic.twitter.com/U2yLZa11BF

— World News Tonight (@ABCWorldNews) October 22, 2021