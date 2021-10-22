الممثل “أليك بالدوين” يقتل مصورة ويجرح مخرج فيلمه برصاص مسدسه (فيديو من موقع إطلاق النار)





أعلنت الشرطة الأمريكية أن الممثل أليك بالدوين أطلق أعيرة من سلاح أثناء تصوير فيلم ويسترن قرب مدينة سانتا في، في حادث أسفر عن مقتل مديرة تصوير الفيلم وإصابة مخرج بجروح.

ولم توجّه أيّ اتّهامات قضائية حتى الآن في هذا الحادث الذي ما زال التحقيق فيه متواصلًا مع الاستماع لإفادات الشهود، وفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشرطة أن المخرج يرقد في المستشفى “بحالة حرجة”، في حين نقلت عن متحدّث باسم شركة الإنتاج قوله إن “الحادث” نجم عن إطلاق النار من سلاح للتصوير يفترض به أن يكون محشوًا بأعيرة خلّبية.

Officials confirmed Alec Baldwin discharged a prop gun on a movie set in New Mexico that killed the director of photography and injured the director.

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ورصدت مقاطع مصورة من طائرة مروحية، تناقلتها وسائل إعلام أميركية، موقع حادثة إطلاق النار.

وقالت الشرطة في بيان إن مديرة التصوير هاليانا هاتشينز (42 عامًا) والمخرج جويل سوزا (48 عامًا) “أصيبا بالرصاص عندما أطلق أليك بالدوين النار من سلاح خلّبي” في موقع تصوير فيلم “راست” قرب مدينة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو.

MOVIE SET ACCIDENT: A 42-year-old woman has died and a man has been hospitalized after a prop gun with blanks misfired on the set of an Alec Baldwin film in New Mexico. @MattGutmanABC has details. https://t.co/E3Jzv6MVK1 pic.twitter.com/U2yLZa11BF — World News Tonight (@ABCWorldNews) October 22, 2021

وأضافت أن هاتشينز أخليت على متن طوافة إلى مستشفى قريب لكنها “ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها”، في حين يرقد سوزا في قسم العناية المركّزة في المستشفى.

وقال متحدث باسم شركة الإنتاج إن “الحادثة” نتجت عن خطأ في إطلاق النار من المسدس المزود بعيارات خُلَّبية، وقال “سلامة الممثلين وطاقم العمل لدينا تظل على رأس أولوياتنا”.

وقالت نقابة العمال، التي كان هتشينز عضوًا فيها، في بيان: “التفاصيل غير واضحة في الوقت الحالي، لكننا نعمل لمعرفة المزيد، ونحن ندعم إجراء تحقيق كامل في هذا الحدث المأساوي. هذه خسارة فادحة، ونأسى لوفاة أحد أفراد عائلة نقابتنا”.

ووقعت المأساة في “بونانزا كريك رانش”، وهو موقع تصوير بالقرب من “سانتا في” مشهور لدى صانعي أفلام هوليوود.

وعادةً ما تعتمد مواقع التصوير قواعد صارمة بشأن استخدام الأسلحة الخلّبية، ولكن مع ذلك فقد وقعت حوادث.

ووقع أشهر هذه الحوادث أثناء تصوير فيلم “ذي كرو” حين قُتل براندون لي، نجل أسطورة الفنون القتالية بروس لي، برصاص مسدس كان من المفترض أن يكون محشوًا بأعيرة خلّبية.

و”راست” فيلم من نوع الويسترن (أفلام الغرب الأميركي القديم)، من تأليف وإخراج جويل سوزا وبطولة أليك بالدوين الذي يشارك أيضًا في إنتاج العمل ويؤدّي فيه دور خارج عن القانون يدعى هارلاند راست يأتي لنجدة حفيده البالغ من العمر 13 عامًا والذي حُكم عليه بالإعدام شنقًا بتهمة القتل.

وفي السنوات الأخيرة ازدادت شهرة بالدوين (63 عامًا) في الولايات المتحدة بفضل تقليده المتقن لشخصية الرئيس السابق دونالد ترامب في برنامج “ساترداي نايت لايف” الساخر الشهير.

فيتو