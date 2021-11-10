المفروض بعد سقوط حكومة العملاء يتم إرجاع اسم المدرسة للإسم الأصلي فوراً





ضربة تانية للعلمانيين بعد الضربة الأخدوها في نتيجة امتحانات الصف الثامن وكانو الأوائل من مدارس قرآنية وحفاظ لكتاب الله..

الآن ضربة ثانية أول الشهادة السودانية حافظ لكتاب الله من مدرسة الشيخ مصطفى الأمين الوقفية..

مبارك النجاح أخي أسامة أحمد المصباح ومزيد من التقدم والتفوق.

#كسرة:

أوعك تجي تقول لي اسم المدرسة الشهيد قصي حمدتو لأنو ما من حقك نهائي تغير اسم مدرسة صاحبا عملا وقف وسماها بي اسمو تجي انت تسميها بي اسم شخص تاني.

لو داير تكرم قصي حمدتو الله يرحمو ما بتكرموا بي انجازات الآخرين..

والمفروض بعد سقوط حكومة العملاء يتم إرجاع اسم المدرسة للإسم الأصلي فوراً

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