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الأسعار في زمن القحط
الأسعار في زمن القحط
في زمن قحط أصبح المعيار هو أن سعر أقل وحدة من أي شئ بسعر أعلى وحدة عندما استلموا، وأحياناً ضعفه .
👈🏽 سعر كيلو اللحمة = سعر الخروف عندما استملوا
👈🏽 سعر جالون البنزين الآن = سعر برميل ونصف في زمن الانقاذ ..
👈🏽 وثمن كيلو واحد من الدقيق = ثمن الجوال 50 كيلو .
👈🏽 بيضة واحدة = ثمن طبقين بيض
👈🏽 رطل زيت = جركانه كبيرة زيت
👈🏽 عيشة واحدة = 50 عيشة .
👈🏽 كيلو سكر = جوال سكر في آخر عهد البشير
ديل حتى الفرحة قحطوها، والناس الآن فرحانين بنزول جوال السكر إلى ١٥ ألف … أي ١٥ ضعف سعره عندما استلموا ..
قفة الملاح