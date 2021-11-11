



الأسعار في زمن القحط

في زمن قحط أصبح المعيار هو أن سعر أقل وحدة من أي شئ بسعر أعلى وحدة عندما استلموا، وأحياناً ضعفه .

👈🏽 سعر كيلو اللحمة = سعر الخروف عندما استملوا

👈🏽 سعر جالون البنزين الآن = سعر برميل ونصف في زمن الانقاذ ..

👈🏽 وثمن كيلو واحد من الدقيق = ثمن الجوال 50 كيلو .

👈🏽 بيضة واحدة = ثمن طبقين بيض

👈🏽 رطل زيت = جركانه كبيرة زيت

👈🏽 عيشة واحدة = 50 عيشة .

👈🏽 كيلو سكر = جوال سكر في آخر عهد البشير

ديل حتى الفرحة قحطوها، والناس الآن فرحانين بنزول جوال السكر إلى ١٥ ألف … أي ١٥ ضعف سعره عندما استلموا ..

قفة الملاح