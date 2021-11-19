مقارنة تاريخية لأول يوم مزاد في القضارف للمواسم السابقة في السودان





(( مقارنة تاريخية ))

لأول يوم مزاد في القضارف للمواسم السابقة

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(( موسم 2014م-2015م))

التاريخ 03 / 11 / 2014م

السمسم :-

المعروض : 6954 المباع : 3640 المرفوض : 3314 (جوال)

أعلاه :544.20 جنيه أدناه : 450 جنيه (للقنطار)

أعلى سعر (د. عمر محمد عبدالله)

الذرة (الفيتريتة) :-

600 – 580 جنيه للاردب

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(( موسم 2015م-2016م))

التاريخ 16 / 11 / 2015م

السمسم :-

المعروض: 1410 المباع : 0 المرفوض : 1410 (جوال)

أعلاه :461.40 جنيه أدناه : 400 جنيه (للقنطار)

الذرة (الفيتريتة) :-

500 – 490 جنيه للاردب

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(( موسم 2016م-2017م))

التاريخ 30 / 10 / 2016م

السمسم :-

المعروض : 16400 المباع : 9300 المرفوض : 7100 (جوال)

أعلاه :450 جنيه أدناه : 407 جنيه (للقنطار)

أعلى سعر (شركة ديانا)

الذرة (الفيتريتة) :-

510 – 500 جنيه للاردب

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(( موسم 2017م-2018م))

التاريخ 31 / 10 / 2017م

السمسم :-

المعروض : 32346 المباع : 17225 المرفوض : 15121 (جوال)

أعلاه :931 جنيه أدناه : 850 جنيه (للقنطار)

أعلى سعر (د. عمر محمد عبدالله)

الذرة (الفيتريتة) :-

600 – 580 جنيه للاردب

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(( موسم 2018م-2019م))

التاريخ 29 / 10 / 2018م

السمسم :-

المعروض : 24624 المباع : 6538 المرفوض ض : 18086 (جوال)

أعلاه :3046 جنيه أدناه : 2600 جنيه (للقنطار)

أعلى سعر (تاج الاصفياء الفكي )

الذرة (الفيتريتة) :-

1420 – 1360 جنيه للاردب

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(( موسم 2019م-2020م))

التاريخ 12 / 11 / 2019م

السمسم :-

المعروض : 47248 المباع : 6950 المرفوض : 40298 (جوال)

أعلاه :4321 جنيه أدناه : 3700 جنيه (للقنطار)

أعلى سعر (د. عمر محمد عبدالله)

الذرة (الفيتريتة) :-

3250 – 3300 جنيه للاردب

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(( موسم 2020م -2021م))

التاريخ 17 / 11 / 2020م

السمسم :-

المعروض : 26727 المباع : 11360 المرفوض : 15367 (جوال)

أعلاه :14600 جنيه أدناه : 13000 جنيه (للقنطار)

أعلى سعر:

(يوسف لطفي يوسف طه )

(د. عمر محمد عبدالله)

(شركة قرين توبس)

الذرة (الفيتريتة) :-

13000 – 13800 جنيه للاردب

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(( موسم 2021م -2022م))

التاريخ 21 / 11 / 2021م

السمسم :-

المعروض: ؟؟؟؟؟ المباع : ؟؟؟؟ المرفوض : ؟؟؟؟؟ (جوال)

أعلاه :؟؟؟؟ جنيه أدناه : ؟؟؟؟ جنيه (للقنطار)

أعلى سعر :

(؟؟؟؟؟؟؟؟؟)

…

الذرة (الفيتريتة) :-

(؟؟؟؟) للاردب

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كل موسم وأنتم بخير

Mustafa Darsh