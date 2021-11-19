مقارنة تاريخية لأول يوم مزاد في القضارف للمواسم السابقة في السودان
(( مقارنة تاريخية ))
لأول يوم مزاد في القضارف للمواسم السابقة
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(( موسم 2014م-2015م))
التاريخ 03 / 11 / 2014م
السمسم :-
المعروض : 6954 المباع : 3640 المرفوض : 3314 (جوال)
أعلاه :544.20 جنيه أدناه : 450 جنيه (للقنطار)
أعلى سعر (د. عمر محمد عبدالله)
الذرة (الفيتريتة) :-
600 – 580 جنيه للاردب
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(( موسم 2015م-2016م))
التاريخ 16 / 11 / 2015م
السمسم :-
المعروض: 1410 المباع : 0 المرفوض : 1410 (جوال)
أعلاه :461.40 جنيه أدناه : 400 جنيه (للقنطار)
الذرة (الفيتريتة) :-
500 – 490 جنيه للاردب
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(( موسم 2016م-2017م))
التاريخ 30 / 10 / 2016م
السمسم :-
المعروض : 16400 المباع : 9300 المرفوض : 7100 (جوال)
أعلاه :450 جنيه أدناه : 407 جنيه (للقنطار)
أعلى سعر (شركة ديانا)
الذرة (الفيتريتة) :-
510 – 500 جنيه للاردب
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(( موسم 2017م-2018م))
التاريخ 31 / 10 / 2017م
السمسم :-
المعروض : 32346 المباع : 17225 المرفوض : 15121 (جوال)
أعلاه :931 جنيه أدناه : 850 جنيه (للقنطار)
أعلى سعر (د. عمر محمد عبدالله)
الذرة (الفيتريتة) :-
600 – 580 جنيه للاردب
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(( موسم 2018م-2019م))
التاريخ 29 / 10 / 2018م
السمسم :-
المعروض : 24624 المباع : 6538 المرفوض ض : 18086 (جوال)
أعلاه :3046 جنيه أدناه : 2600 جنيه (للقنطار)
أعلى سعر (تاج الاصفياء الفكي )
الذرة (الفيتريتة) :-
1420 – 1360 جنيه للاردب
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(( موسم 2019م-2020م))
التاريخ 12 / 11 / 2019م
السمسم :-
المعروض : 47248 المباع : 6950 المرفوض : 40298 (جوال)
أعلاه :4321 جنيه أدناه : 3700 جنيه (للقنطار)
أعلى سعر (د. عمر محمد عبدالله)
الذرة (الفيتريتة) :-
3250 – 3300 جنيه للاردب
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(( موسم 2020م -2021م))
التاريخ 17 / 11 / 2020م
السمسم :-
المعروض : 26727 المباع : 11360 المرفوض : 15367 (جوال)
أعلاه :14600 جنيه أدناه : 13000 جنيه (للقنطار)
أعلى سعر:
(يوسف لطفي يوسف طه )
(د. عمر محمد عبدالله)
(شركة قرين توبس)
الذرة (الفيتريتة) :-
13000 – 13800 جنيه للاردب
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(( موسم 2021م -2022م))
التاريخ 21 / 11 / 2021م
السمسم :-
المعروض: ؟؟؟؟؟ المباع : ؟؟؟؟ المرفوض : ؟؟؟؟؟ (جوال)
أعلاه :؟؟؟؟ جنيه أدناه : ؟؟؟؟ جنيه (للقنطار)
أعلى سعر :
(؟؟؟؟؟؟؟؟؟)
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الذرة (الفيتريتة) :-
(؟؟؟؟) للاردب
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كل موسم وأنتم بخير
Mustafa Darsh