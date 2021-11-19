



من العجائب ان يكون شخص غير منتخب رمز للتحول الديمقراطي !!!!

وفي تونس يُعزل رئيس وزراء منتخب وبرلمان منتخب ثم لا يسمى انقلابا.

السر في حمدوك🤣

غايتو زول راضي عنه الغرب ابدا ما فيهو خير لي شعبه .

ان كان التخطيط ان يكون رسولا لاحداث تحول في هوية الشعب وعلمنة المجتمع فالحقيقة ان تونس العلمانية انتخبت الاسلاميين . وافغانستان بعد ٢٠ سنة من العلمنة والتغريب وتعرية رؤس النساء عادت لاسلام طالبان المتشدد .

التغيير المفروض على الشعوب لا يستمر . فقط سنخسر اعوام من اعمارنا نحلم بوطن آمن ومستقر . وستستغني دول الخليج عن كثير من العمالة الوافدة ولن تجد وطنا تعود اليه وفي الاثناء ستهّرب ثروات وخيرات بلدنا بثمن بخس .ولا عزاء للاغبياء

تبا للاغبياء

#المدنية_مؤسسات

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