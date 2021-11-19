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من العجائب ان يكون شخص غير منتخب رمز للتحول الديمقراطي !

2021/11/19
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من العجائب ان يكون شخص غير منتخب رمز للتحول الديمقراطي !!!!
وفي تونس يُعزل رئيس وزراء منتخب وبرلمان منتخب ثم لا يسمى انقلابا.

السر في حمدوك🤣
غايتو زول راضي عنه الغرب ابدا ما فيهو خير لي شعبه .
ان كان التخطيط ان يكون رسولا لاحداث تحول في هوية الشعب وعلمنة المجتمع فالحقيقة ان تونس العلمانية انتخبت الاسلاميين . وافغانستان بعد ٢٠ سنة من العلمنة والتغريب وتعرية رؤس النساء عادت لاسلام طالبان المتشدد .

التغيير المفروض على الشعوب لا يستمر . فقط سنخسر اعوام من اعمارنا نحلم بوطن آمن ومستقر . وستستغني دول الخليج عن كثير من العمالة الوافدة ولن تجد وطنا تعود اليه وفي الاثناء ستهّرب ثروات وخيرات بلدنا بثمن بخس .ولا عزاء للاغبياء
تبا للاغبياء
#المدنية_مؤسسات

لجان الكرامة-الصفحة الرسمية

2021/11/19
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