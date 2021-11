4 أعضاء بالجسم يمكن أن تكشف عن مدى ذكائك.. فما هي؟

لا أحد يرغب في أن يُطلق عليه لقب “صاحب الرأس الكبير”، ولكن تبين أن امتلاك رأس كبير قد يجعلك حرفيًا أكثر ذكاء.

الأشخاص الأطول قامة غالبا يعملون، بحسب أبحاث، في وظائف ذات رواتب أعلى وتتطلب ذكاءً أكبر ومهارات لفظية ورقمية أكثر تقدما (غيتي)

21/11/2021|آخر تحديث: 21/11/202104:15 PM (مكة المكرمة)

لم يعد العقل العنصر الوحيد الذي يكشف عن مستوى ذكاء الأشخاص، في هذا التقرير الذي نشرته مجلة “ريدرز دايجست” (readersdigest) في نسختها الأسترالية، أشارت آشلي لويس إلى أعضاء الجسم الأخرى التي يمكن أن تكشف أيضا عن مدى ذكائك.

أجرى باحثون من جامعتي “براون” و”برينستون” دراسة أشاروا فيها إلى أن الأشخاص الأطول قامة قد يكسبون أموالًا أكثر من الأشخاص قصار القامة، لأنهم أذكى. استخدم الباحثون بيانات حكومية تشمل الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة ما بين عامي 1958 و1970 مع النظر إلى أطوالهم وأوزانهم وذكائهم وخبراتهم التعليمية ورواتبهم.

وأظهرت نتائج التحليل الشامل (بحسب الحزيرة) أن من كانوا طوال القامة في طفولتهم كان أداؤهم أفضل بشكل ملحوظ في الاختبارات المعرفية. كما يميل الأشخاص الأطول قامة إلى العمل في وظائف ذات رواتب أعلى وتتطلب ذكاءً أكبر ومهارات لفظية ورقمية أكثر تقدمًا. ومع أن الباحثين لم يكتشفوا بعد العلاقة بين الطول والذكاء، إلا أنهم يشتبهون في أن الجينات أو النشأة يمكن أن تلعب دورًا أيضًا.

Left-handed person when doing homework with the help of a laptop GettyImages-1324857330 أيسر اليد المصدر: غيتيالشخص الأعسر يمكنه استخدام فصي الدماغ معا بسهولة أكبر لمعالجة المعلومات (غيتي)

استخدام اليد اليسرى

حقيقة أنك أعسر لا تعني بالضرورة أنك شخص عبقري، ولكن قد يكون لها مزايا معرفية أكثر؛ ففي دراسة صغيرة بجامعة أثينا، خضع نحو 100 من الطلاب والخريجين الجامعيين، نصفهم أعسر والنصف الآخر يستخدم اليد اليمنى، لاختبارين معرفيين: تضمن الأول إنشاء مسار عبر مجموعة من الدوائر بأسرع ما يمكن، وتضمن الثاني تسلسلا من الأعداد والحروف.

كان أداء الأشخاص العسر أفضل من البقية في كلا الاختبارين، مما يشير إلى أن ذاكرتهم أقوى وأكثر مرونة عقليًا. ويعتقد بعض الخبراء أن هذه القدرات المعرفية تعود إلى أن الشخص الأعسر يمكنه استخدام كلا فصي الدماغ بسهولة أكبر لمعالجة المعلومات.

Obesity is the cause of diabetes and high blood pressure. كبير البطن – السمنة. المصدر: غيتيالمشاركون الذين يعانون من السمنة المفرطة تذكروا 44% فقط من المفردات بحسب دراسة استمرت 5 سنوات (غيتي)

بطن كبير

تؤثر نسبة الدهون في الجسم على العديد من جوانب الصحة العامة، مثل ضغط الدم وصحة القلب، وربما الوظيفة الإدراكية أيضا. وفي دراسة استمرت 5 سنوات شملت أكثر من 2200 شخص بالغ، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم بين 18.5-24.9 تذكروا 56% من الكلمات في اختبار المفردات، بينما تذكر المشاركون الذين يعانون من السمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم 30 أو أعلى) 44% فقط من المفردات. وقد انخفض معدل استرجاع الذكريات لدى الفئة الأخيرة إلى 37.5% عندما أعيد اختبارهم بعد 5 أعوام.

وافترض الدكتور ماكسيم كورنو -المؤلف الرئيسي للدراسة- أن الهرمونات الدهنية يمكن أن تدمر خلايا الدماغ، وأن التفسير الآخر لهذا التراجع الإدراكي هو “خطورة السمنة على أمراض القلب والأوعية الدموية بسبب سماكة الأوعية الدموية وتصلبها، وهو ما يحدث أيضًا مع شرايين الدماغ”.

A cute little boy wearing big eyeglasses. Funny portrait of handsome 3-years-old multiracial kid. Cheerful child with big nerd eyeglasses كبير الرأسالأشخاص الذين كانت رؤوسهم كبيرة عندما كانوا أطفالًا حصلوا على درجات أعلى في اختبارات التفكير المنطقي (غيتي)

رأس كبير

لا أحد يرغب في أن يُطلق عليه لقب “صاحب الرأس الكبير”، ولكن تبين أن امتلاك رأس كبير قد يجعلك حرفيًا أكثر ذكاءً. نشرت مجلة “مولاكيلار سايكياتري” دراسة اشتملت على إجراء تقييمات معرفية وجسدية لأكثر من 500 ألف شخص في المملكة المتحدة إلى جانب فحص عينات من الدم والبول واللعاب.

وقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين كانت رؤوسهم كبيرة عندما كانوا أطفالًا حصلوا على درجات أعلى في اختبارات التفكير المنطقي العددي وكانوا أكثر قدرة على الحصول على شهادة جامعية.

