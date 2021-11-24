فوائد الليمون الأخضر للنساء.. لا تقدّر بثمن





الليمون الأخضر هو أحد أنواع الحمضيات التي لها قيمة غذائية عالية وفوائد عديدة. مصدر غني بفيتامين C الذي يعتبر أحد العناصر الغذائية الأساسية، وأحد مضادات الأكسدة المهمة لصحة الجسم، كما أنه عنصر ضروري يساعد الجسم على امتصاص الحديد، ويمكن أن يسبّب عدم استهلاكه بالكميات الكافية نقصاً في مستوياته.

فوائد الليمون الأخضر وتعزيز امتصاص الحديد:

يحتوي الليمون الأخضر (بحسب الامارات نيوز) على نسبة عالية من فيتامين سي C الذي يعتبر أحد الفيتامينات التي تساعد وبشكل كبير على تحسين امتصاص الحديد في الجسم، وهو أمر مفيد بشكل خاص للنساء اللاتي يعانين من فقر الدم، بسبب نقص الحديد أو المعرّضات لفقر الدم؛ مثل النساء في سن الطمث والنباتيات.

فوائد الليمون الأخضر وتقوية المناعة:

بفضل احتواء الليمون الأخضر على نسبة عالية نسبياً من فيتامين C، فإنَّ تناوله قد يساعد على تدعيم وتقوية جهاز المناعة في الجسم. إذ قد يساعد فيتامين C على زيادة عدد كريات الدم البيضاء التي يحتاجها الجسم لمقاومة الأمراض والعدوى، تقصير مدة الزكام وتسريع التعافي منه، تسريع تعافي الجروح؛ عبر تخفيف الالتهاب وتعزيز إنتاج الكولاجين ومقاومة الجذور الحرّة، التي قد تسبّب العديد من الأمراض المزمنة.

فوائد الليمون الأخضر في تحسين مستويات سكر الدم:

يحتوي الليمون الأخضر على نسبة عالية من الألياف التي قد تساعد على تنظيم عمليات امتصاص الجسم للسكر ونقله إلى مجرى الدم، لذلك فإن تناوله بانتظام قد يمنع حصول ارتفاع مفاجئ في مستويات سكر الدم، مما قد يجعله أحد الأغذية المفيدة بشكل خاص لمرضى السكري.

يحتوي الليمون الأخضر على الكالسيوم وحمض الفوليك، وهما من المغذّيات المهمة للنساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث والنساء في سن الإنجاب.

الخرطوم (كوش نيوز)