



يا قحاتة الما بقدر يرتب بيته ما بقدر يرتب بيت الجيران ….

علي خلفية ندوة الحجارة والبمبان التي علت سماء ارض ندوة السفهاء وسارعت بي (فرتيقه) طوبة طوبة … الحمد لله المرة دي الكيزان براءة والبوليس براءة وكتائب الظل (ود أم بعلو الجديد) براءة ايضا … براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام … اها يا بني قحطوط حتي الندوات فشلتم في اقامتها دايرين تقيموا دولة وبي كل بجاحة تقولوا ح نبنيهو … طبعا إختيار التوقيت والزمان والمكان لم يأت إعتباطا أو صدفة لا لا لا لا المكان مقصود … وكذلك الزمان … كانوا دايرنها ذي (تسخينة) لي يوم 19 وهو يوم احتفالهم بي ثورة خراب ودمار السودان … وهي ثورة أرجعت السودان 40 سنة للوراء … أما المكان فلا يحتاج الي تعريف وتوضيح وقد كانت هنالك ندوات وحراكات فيه منذ 2013 م … علي كل حال عجبني وسر بالي البمبان الشربتو ده يا علمانيين وعجبتني الحجارة النزلت فيكم ذي المطرة البراقة قبلي… كنت اتمني من قلبي تكون حجارة من سجيل عشان نرتاح منكم ومن أفكاركم القذرة التي لاتشبه السودان ولا تشبه أهل السودان إطلاقا … لكن الجماعة ديل ما بقتنعوا عارفييين ليييه ؟ لأنهم محركين من الخارج بالريموت كونترول فهم لا يملكون قرارهم بايديهم لأن قرارهم بايادي أسيادهم ودي حالة العملاء جميعا … أيها السمبريون والسمبريات (علي وزن الديسمبريون والديسمبريات) رجاء روقوا في علبكم وتجهزوا للانتخابات القادمة فالشباب الذي خدعتموهم سابقا وغيبتوا عقولهم بالكذب والنفاق … فصار أكثرهم الان واعيا ولن ينجروا ابدا خلفكم مرة أخري فتجهزوا لذات الشوكة (الانتخابات) التي تكرهونها لانكم تعلمون جيدا بأن وزنكم خفيف جدا في صناديق الاقتراع … لذلك تريدون غير ذات الشوكة وما بتلقوها تاني ساهله ذي أول أيها السمبريون لانها بقت ذي عشم إبليس في الجنة بالنسبة ليكم … أولاد أم ذقدة … بقيتوا منبوذين حتي من بني جلدتكم …

أيها السمبريون ماصنعتوه في يوم 17/رمضان وجدتموه في يوم 17 ديسمبر …

سبحان الله مغير الحال من حال الي حال … الاختلاف في الاشخاص والمناسبة … الاخيار الكيران كانوا عاملين إفطار في رمضان بمناسبة ذكري غذوة بدر الكبري والحمدلله كنت حضورا ومعاي الاسرة … إنتو يا قحاتة ضربتموهم بالبمبان برغم قدسية المناسبة … وانتو يا قحاتة السجم والرماد بالامس كنتو عاملين ندوة طبعا لترسيخ العلمانية البغيضة وأمتداد للانحطاط الاخلاقي في ارض السودان فغشيكم من البمبان ماغشيكم … ولاندري من إي مكان أتي وبرغم من يقول أنها أتت من (نيران صديقة) الحمدلله الذي جعلنا نراكم أذلة ومهانين … وبرغم الشماتة لا تجوز لكن بنشمت فيكم جنس شماتة … فكي منقة لمن كان منفوش ذي الديك الرومي قال مافي زول بنخليهو يتظاهر ضد الحكومة دي الا نحن فقط لأنو الحكومة دي حكومتنا وكمان القطيع المطيع بيصفق ليهو … وبرضو تقولوا عدالة … شاحد الله يعدلوكم في سجن كوبر …

🖋️د. أحمدمنصورالمحامي …