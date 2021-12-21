



محمد هو أكثر الأسماء شيوعا في اسرائيل هذا العام ايضا

يتوج الإسم محمد أكثر من 12% من أسماء المولودين الجدد لعام 2020 في صفوف المواطنين المسلمين في إسرائيل محتفظا بالمرتبة الأولى على مدى سنوات طويلة ويأتي في المرتبة الثانية اسم احمد في صفوف المولودين المسلمين، فيما يشكل اسم دافيد على اسم الملك داود، أكثر الأسماء شيوعا في صفوف المواليد اليهود.

اما اسماء البنات، فيتجلى اسم مايا الأكثر شيوعا في إسرائيل في العام 2020 وتتشارك فيه اليهوديات والمسلمات، اضافة الى اسم مريم المرغوب في الوسطين العربي واليهودي! تعرف على المزيد من هذه الأسماء.

نقلا عن صفحة

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