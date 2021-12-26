



الشيوعي من حيث لا يدري خدم الكيزان خدمة لن يستطيع الكيزان فعلها لانفسهم

حرق ليهم احزاب الفكة والحركات المسلحة بطريقة حتى حزب الامة فرع مريم تضرر من المشاركة في حكومة الانتقالية .

اعتقد اليوم البشير او اي كوز لو قالوا ليهو تعال استلم السلطة يرد بقول رب العزة ولسان يوسف ( السجن احب الي مما يدعوني إليه ).

يمكن قبل شهرين تلاته كنت اعتقد ان الساحة اصبحت خالية للختمية والانصار(الحزبين الكبيرين ) إذا اتحدت رايات احزابهم لكنهم ما زالوا يمارسوا سياسة(كراع في السلطة وكراع في المعارضة ) واهلنا بقولوا (صاحب بالين كضاب) و(ركاب سرجين وقاع) والان بعض القوى السياسية اشتغلت بنفس برنامجهم مثل البعثيين والحركة الشعبية وغيرهم الذين تفرقوا مابين قحط ١ وقحط ٢ .

اعتقد الآن الصراع السياسي عاد إلي جذوره مابين اليمين واليسار(الاصل) وذهبت أحلام الفروع وريشها مع رياح الإنتقالية اليوم فقدت الحركات المسلحة التعاطف بسبب انفصالها عن قضيتها التي كانت تدعي أنها تقاتل من اجلها (دارفور والمنطقتين)كما انفصلت الأحزاب اليسارية الصغيرة عن قضيتها التي كانت تدعي أنها تقاتل من اجلها (معاش الناس )

فإذا قارنت مابين تصريحات القحاطة في قضية رفع الدعم مثلا تجد العجب العجاب وإذا سالتهم عن الارتهان للمحاور او ملف العدالة مثلا تصعق وهذه القضايا أعتقد أن الحزب الشيوعي نجح في تجاوز مطباتها نشهد له بانه عند كل رفع دعم او مثل ملف التطبيع مع إسرائيل وتطبيق سياسات البنك الدولي يصدر بيان ينتقد ذلك .

نعم ربما هو مشارك من خلال إدارة مؤسسات الدولة في الخدمة المدنية بشكل كبير لكن لا أعتقد هنالك وجود على مستوى السلطة التفيذية التي تهافتت عليها احزاب قحط وعدلت من اجلها الوثيقة الدستورية من حكومة كفاءات (مستقله )الي حكومة كفاءات ودخلت من خلالها

الكويكابي

Hassan Hashim Absher Alkiwekabi