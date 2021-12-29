



ما بينك وبين النميري يا خالد سلك:

منذ الايام الاخيرة والسنة في خواتيمها توصد كل بيبانها لجرد الحسابات .. وحتى اللحظة التي يقرر فيها الزملاء رمي طوبة السنبل خالد سلك:

سنحتاج لكمامات وموية خميرة لنقابل قنابل الزملاء المسيلة للدموع .. فهم عادة عندما يخرجون لحفلات الشواء تخرج جماعاتهم المسند لها هذا الدور في الميدان .. يبداون بعبارة:

يا سلك الكلام ده ما بشبهك وينتهون بقنابل الدخان والغاز المسيل للدموع واسم الدلع بمبان.

عزيزي الزميل الثوري:

خالد سلك ما جاب حاجة من عندو مسالة يتأخر ويحتفظ بالكلام ده الوقت ده كلو هذا لا ينفي حقيقة ما حدث فليس كل شي يسقط بالتقادم كما يقول اهل السياسة..

الزميل صديق يوسف كانت وقتئذ حركتو كتيرة يدخل ويمرق وجيبو مليان ورق ومحاضر اجتماعات واقلام رصاص وبرايات .. ما يسمعه يدونه ويذهب به الى حيث حزبه وفقما كان يعمل ابناء الحزب في حكومة الضباط الاحرار وحكومة مايو فهم يعشقون الكاكي والميري لكنهم يخافون الجهر بالمعصية يقولو ليك ما عايزين شراكة يا نورة والعسكر مأجورة وهم صايطنها بي عود وكمنجة وطبلة..

جرد الحساب الذي اخرجه سلك وضعه في مواجهة مائة حبه مع جماعات تغوص داخل الارض للتأمين ..

بعد ان انهى النميري مهمته مع الحزب في المواجهات ما بعد يوليو 71.. اشتعلت حرب بارده بينه والزملاء .. استخدموا فيها كل الممكن واللا منتهي وكل الديالكتيك .. نصبو من حوله الشراك والمسميات حتى صدقوا بعضها واخرى لم تثمر .. فنسوا وتناسوا الجزيرة ابا وحملوها رقبة الرجل وطوقوه بها .. وكل التواريخ الدموية .. اسندت لنميري كل الدكتاتوريات واللصقت بأسمه وهو سار على الدرب في منازلتهم وكتم انفاسهم . فتصرقل فيهم من تصرقل وخرج لنا دبيب .. كبقية الدبايب التي تعمل الآن بنفس الوتيرة الانقلابية الشفيع خضر مزرعة الحيوان .. وبقية العمال وخطاهم .. واصوات الفلاحين والبرجوازية الصغيرة التي احتلت وتحتل الشق المهم التحتاني الذي يجيدون اللعب فيه بالنار ..

فيا سلك .. استعد لحرب ضروس ربما تزيد عن سطاشر سنة فهم امموك وبايعوك راس للبلد وقودوك للرسن.. 😁

Alaa Mansour Younis Tmbis