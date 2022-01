سيارة تصدم مراسلة على الهواء.. فيديو يوثق التصرف الشجاع

“الأخبار لا تتوقف”.. عبارة تستخدم على نطاق واسع في عالم الصحافة والإعلام، لكن مراسلة تلفزيونية طبقتها حرفيا، بعدما صدمتها سيارة بيما كانت على الهواء مباشرة.

وأفادت شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية أن توري يورغي مراسلة قناة WSAZ التابعة للشبكة كانت تؤدي رسالة على الهواء مباشرة في ولاية ويست فيرجينيا.

TV reporter struck by car during live broadcast gracefully rebounds to finish shot #news pic.twitter.com/ssFjmsMe9v

— Global News Aggregate (@AggregateGlobal) January 20, 2022