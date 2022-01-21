سيارة تصدم مراسلة على الهواء.. فيديو يوثق التصرف الشجاع





“الأخبار لا تتوقف”.. عبارة تستخدم على نطاق واسع في عالم الصحافة والإعلام، لكن مراسلة تلفزيونية طبقتها حرفيا، بعدما صدمتها سيارة بيما كانت على الهواء مباشرة.

وأفادت شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية أن توري يورغي مراسلة قناة WSAZ التابعة للشبكة كانت تؤدي رسالة على الهواء مباشرة في ولاية ويست فيرجينيا.

TV reporter struck by car during live broadcast gracefully rebounds to finish shot #news pic.twitter.com/ssFjmsMe9v — Global News Aggregate (@AggregateGlobal) January 20, 2022

وبينما كانت تسرد المعلومات للجمهور صدمتها سيارة فجأة، ووقعت على الأرض، قبل أن تنهض ثانية وتواصل إمداد الجمهور بالمعلومات.

ووقعت الحادثة، مساء الأربعاء، عندما كانت يورغي تتحدث عن مشكلة انقطاع المياه في مدينة دنبار بالولاية.

وبعد الحادثة المفاجئة، استعادت المراسلة التلفزيونية توازنها وقالت للجمهور أنا بخير، وفي أثناء ذلك أصلحت وضع الكاميرا والإضاءة واستأنفت عملها.

وفي الفيديو، سمعت السائقة وهي تعتذر للمراسلة التلفزيونية.

وفي وقت لاحق، قالت يورغي (25 عاما) وهي من ولاية بنسلفانيا إنها تشعر بحالة جديدة باستثناء ألم بسيط في الظهر والساق اليمنى.

وذكرت أن الفحوص أظهرت أنها لم تتعرض لكسر في العظام.