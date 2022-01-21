علي كرتي رؤيته هي (السردبة) على طريقة أربكان بعد إنقلاب تركيا





أستراتيجيا الكيزان متفوقين على قحت والجيش مالم يقدموا على مغامرة إنقلاب .

هذا الصراع يضعف قحط و يضعف فتاح و مجموعته و يفسح للكيزان مساحة لترميم تنظيمهم ، و على المدى القريب سيحتاج فتاح أو قحط أو حتى الشيوعي للتحالف معهم و لو تكتيكيا مما سيرفع قيمتهم في سوق السياسة .

علي كرتي رؤيته هي (السردبة) على طريقة أربكان بعد الإنقلاب ، و الخروج بأقل الأضرار ، و عدم الأندفاع في معارك أنية خسائرها كبيرة .

و هي طريقة فعالة ، فقط إذا كنت تضمن أنك و حين ترفع رأسك ستجد (بلدك) من أساسه .

عبدالرحمن عمسيب