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علي كرتي رؤيته هي (السردبة) على طريقة أربكان بعد إنقلاب تركيا
أستراتيجيا الكيزان متفوقين على قحت والجيش مالم يقدموا على مغامرة إنقلاب .
هذا الصراع يضعف قحط و يضعف فتاح و مجموعته و يفسح للكيزان مساحة لترميم تنظيمهم ، و على المدى القريب سيحتاج فتاح أو قحط أو حتى الشيوعي للتحالف معهم و لو تكتيكيا مما سيرفع قيمتهم في سوق السياسة .
علي كرتي رؤيته هي (السردبة) على طريقة أربكان بعد الإنقلاب ، و الخروج بأقل الأضرار ، و عدم الأندفاع في معارك أنية خسائرها كبيرة .
و هي طريقة فعالة ، فقط إذا كنت تضمن أنك و حين ترفع رأسك ستجد (بلدك) من أساسه .
عبدالرحمن عمسيب