



الترس

أصبحت (التروس) عبارة عن (نقاط نهب وترويع وتعريض للخطر) فأغلب( التروس) حولها( قُطاع طرق وأطفال صغار) (مدفوعين) لإعاقة الطرقات أمام الناس!!! كنت أنا واسرتي بالقرب من أوماك شارع عبيد ختم فإذا بهم يقفون أمام (الترس) و(يطلبون منا دفع مبلغ مئة جنيه لفتحه) حتى يأذن لنا بالعبور لوجهًتنا!! وهذا سلوك لايرتقي لسلمية التظاهر وحق التعبير وإيصال الرأي(بل هو أزى وضرر)

ـــــــٓــــ ـــــــٓــــ 🌹

إذا أراد شباب (الأحزاب)(ناشطي هم) تتريس الطرقات وإغلاقها فعليهم أن (يحرسوها بدلاً من ترك الأطفال وقاطعي الطرق يبتزون المارين ) وإلا فإننا مُطالبون بالدفاع عن أنفسنا فاللشهادة عدة مواضِع ومن مات دون ماله فهو شهيد،،

تبيان توفيق ❤️

