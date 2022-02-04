الفرق اثناء الشراكة وبعدها.. محمد الفكي نموذجا





محمد الفكي فجأة كدا طلع في لايف وقال هو هاجم البرهان في موضوع التطبيع لحدي ما البرهان طالب باقالته

ولكن اثناء شراكته مع العسكر دافع دفع شرس عن البرهان والتطبيع في البي بي سي وقال البرهان قام باشراك الجميع في القرار بعد عودته من لقاء نتنياهو وقال “قرار التطبيع لم يتخذه المكون العسكري وحده نعم الاتصال بداء من البرهان ثم ذهب خطوة اخرى بشراك الجميع ”

ايضآ فجاة كدا طلع وقال مافي منصب اسمو نائب مجلس سيادة يقصد حميدتي الغريب انو كل اخبار حميدتي كانت تطلع بهذه الصفة في صفحة مجلس السيادة والتلفزيون وسونا والإذاعة والصحف ولم نسمع لود الفكي ولا لخيالات الماته اي كلمة بل ان بعضهم كان يودعه في المطار ويستقبله بهذه الصفة

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