جعفر عباس يكتب.. هكذا تكلم ماني أركان مانديلا





= أولا أريد وضع الحروف فوق النقاط، بخصوص موقفنا من انقلاب 25 أكتوبر والذي هو تسييح مصار وليس انقلاب، زي ما قال الفريق عبد الوهاب البرهان رئيس مجلس السياسة، واكد ذلك الفريق شمس الدين كبوشية والفريق ياسر تمتام، والفريق محمد حمدان أبو عنجة وأخوه عبد الرحيم دلقو المحس، وكانت النية منذ البداية تشكيل حكومة ملكية ولكن كما هو معلوم فان رئيس الوزراء عبد الله البعيو تقدم باستقالته، وربما يفوز بالمنصب جبرين إبراهيم رئيس حركة العزل والمكاواة، إذا توافق مكونات الجبهة الفورية على ذلك، وقد حاورت شخصيا قيادات حزب الأمة وعقدت اجتماعين من الزعيم محمد احمد المهدي في فندق حرية سلام روتانا

= تحالف كوبري الحرية والتغيير يرفع شعارات صرفية، ويطالب برحيل العسكر من السلطة تماما، ومنطق “العندي انا ما بدي” غير مقبول تماما فلابد من تنازلات هنا وهناك لوحدة الصفر والعبور الى المرحلة التنقوقراطية، بقيادة عبد الوهاب السيسي، وهناك جهود مقدرة لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف يقوم بها توت عنخ أمون مبعوث رئيس جنوب السودان الرئيس سلفا رويال كير، ونتمنى له التوقيف والسداد

= الجلابة يحتكرون كل شيء حتى الكورة محتكرة من الهلال والمريخ والمورينقا

= بعد صلاة الجامع في جمعة الفاشر اكتشفت ان نعالي قد سرقت، واتهم مجموعة أربعة طويلة بذلك

= بخصوص ما حدث من نهب لممتلكات قوات اليونيسيف في الفاشر، فإننا جميعا نتمسأل المحمولية في ذلك ونتعهد برد الممتلكات الى البعثة الأموية في أقرب فرصة

وأختم قولي هذا بالتقدم بعظيم المواساة لصلاة المغرب الشقيقة في فقد الطفل ريان بعد الفشل الذريع والمريع لإنقاذه، اللهم اجعله خلفا لوالديه

جعفر عباس