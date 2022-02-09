جعفر عباس يكتب.. طرائف وغرائب السياسة في السودان





(ولن نفقد القدرة على الابتسام يا عبد الفتاح دقلو)

• صاحبنا سمع مجاهدا في برنامج ساحات الفداء وهو يقول دخلنا الكرمك وانتصرنا على الخوارج ولم يكن معنا طعام، وفجاة هبطت علينا كميات من الدقيق من السماء، وكان صاحبنا يعمل حارسا لمخزن دقيق ببورتسودان وعلى الفور حمل الى منزله المئات من جوالات الدقيق، ولما سئل عن الدقيق المفقود قال لهم على الفور: طول الليل أمس.. الملائكة دقيق يشيل دمازين يودي

• فاروق كدودة كان مختفيا مع 3 شيوعيين محس في بيت في الشعبية بحري وجاءت عمة أحدهم من البلد وحلفت ما ترجع البلد قبل ما تلاقي ابن اخيها وكان مختفيا في نفس البيت مع كدودة، المهم بعد إصرارها الشديد رتبوا لها زيارة ليلا لبيت الاختفاء وعزموها على عشاء دسم وفرشوا لها سريرا لتنام فيه، وفي الصباح الباكر جاءوا ليوقظوها واكتشفوا انها ماتت، فصاح كدودة في صاحبه: شايف عمتك البايخة عملت فينا شنو؟ بالله دي ظروف تموت فيها؟

• مدير جامعة جوبا الكوز فصل كدودة من الخدمة وبرر ذلك بقوله “رأيت في المنام إني أفصله”؛ كدودة رفع دعوى ضد الجامعة وبعد يوم واحد من عودته أستاذا في الجامعة قدم استقالته وسألوه لماذا استقال؟ فقال: يمكن المرة الجاية المدير يقول “رأيت في المنام اني أذبحك”

• قدم الوزير الدكتور بهاء الدين احمد ادريس لنميري تسجيلا لمسؤول كبير وهو يشتم نميري ويسخر منه خلال محادثة هاتفية مع زميل له، وذلك الزميل لا يكف عن الضحك، ثم سال بهاء الدين نميري: نأمر بالقبض على المسؤول الكبير يا ريس؟ فأجابه النميري لا ، أقبض الكلب البيضحك دا.

* ضابط إداري من أبناء وادي حلفا كان مع الفريق الراحل الزبير محمد صالح في جولة في الشمالية في أشهر الانقاذ الاولى وكان الضابط يعارض حكومة الانقاذ وفرح بشدة وسكان بعض القرى النيلية يستقبلون الزبير بهتافات معادية لقرار الحكومة باستقطاع كميات من انتاجهم من القمح، وعندما وصل الوفد الى دنقلا ، فوجئ بالجموع الهادرة تهتف : شريعة شريعة ولا نموت … شريعة وشريعة قبل القوت … وهنا صاح الضابط الاداري: بالله شوف العواليق ديل.

• في التسعينات وفي خطبة العيد قال الصادق المهدي إن السودانيين جميعا سيدخلون الجنة بإذن الله “لأن الله لا يعذب عبده مرتين”

• قام نميري بزيارة إحدى الوزارات لأنه سمع أن موظفيها غير متقيدين بالمواعيد، وجاء موظف حلفاوي متأخرا ساعتين فساله نميري عن سبب التأخير فرد عليه: أنت لما مات جمال عبد الناصر تركت شغلك أسبوع وقعدت في القاهرة، فضحك نميري وقال له: على رأيك خربانة من كبارها

• يحكي د. منصور خالد أن أحد المواطنين ضاقت عليه سبل العيش وكان عقب كل صلاة عشاء يدعو: يارب بكرة الواطة تصبح ما نلقى الحكومة دي … يارب بكرة الواطة تصبح ما نلقى الحكومة دي … وبعد فترة طويلة من الدعاء المتكرر صار يدعو: يارب بكرة الواطة تصبح الحكومة دي ما تلقانا

• عندما اعتقل الزعيم البجاوي الكبير هاشم بامكار في سجن كوبر جاءته أمه تزوره قائلة: ما تخاف يا ولدي أنا ندهت ليك المراغنة الحيين والميتين، فرد عليها: يمه أندهي الميتين : الحيين معانا هنا !!!

• سمع يوسف عبد الفتاح (رامبو) عندما كان محافظا للخرطوم إن بعض ستات الشاي يقمن ببيع العرقي، وعلى الزبون الراغب في “الصنف” أن يقول لها (كبي) وهي بتفهم المطلوب، وقال لبست جلابية و عمة و مشيت قعدت جنب ست الشاي و قلت ليها : كبي، فمدت اليه الكباية، وأضاف: شميت الكباية وتأكدت انه عرقي فقلت لها: دي خمرة؟ و احتد النقاش بينهما فقلت ليها : انتي باين ما عرفتيني ، أنا يوسف عبد الفتاح فردت عليه : انت شميتو ساكت قلت يوسف عبد الفتاح لو شربت منه حتقول إنك عمر البشير؟

هاتوا ما عندكم من طرائف السياسة والسياسيين

جعفر عباس